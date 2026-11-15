لبنان يطلب تعاون سورية لكشف ملابسات مقتل العلواني

خبرني - أفاد مصدر مطلع بأن لبنان طلب من سورية التعاون في قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، الذي عُثر عليه مقتولًا داخل شقة في العاصمة بيروت، في جريمة لا تزال دوافعها غامضة.

يأتي الطلب في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الجريمة، بعدما حددت السلطات اللبنانية هوية شخصين سوريين يُشتبه بتورطهما في مقتل العلواني، وفرارهما إلى سورية، فيما أوقفت مشتبهًا به لبنانيًا على ذمة القضية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي لبناني.



مشتبه بهما فرا إلى سورية

وأضاف المصدر بأن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط ثلاثة أشخاص في الجريمة، بينهم شخص لبناني أوقفته السلطات، وشخصان آخران غادرا الأراضي اللبنانية إلى سورية.

كما أوضح أن العلواني تعرض للخنق، فيما لم تتضح حتى الآن دوافع الجريمة، مشيرًا إلى أن المشتبه بهم استدرجوه إلى شقة استأجروها في بيروت، ونقلوه إليها مباشرة بعد وصوله إلى لبنان.

من هو أحمد العلواني؟

وصل العلواني إلى بيروت في الخامس من نوفمبر(تشرين الثاني) قادمًا من أربيل، قبل العثور على جثته داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية.



ويُعد العلواني من الشخصيات السياسية العراقية البارزة في محافظة الأنبار، إذ شغل عضوية البرلمان العراقي، وبرز اسمه خلال احتجاجات عامي 2012 و2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكان من أبرز المنتقدين لسياساتها.

واعتُقل العلواني في ديسمبر(كانون الأول) 2013، وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014 على خلفية اتهامه بقتل جنديين، قبل الإفراج عنه في أبريل(نيسان) 2025 بموجب قانون العفو العام، بعد قضائه أكثر من 10 سنوات في السجن.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد دوافع مقتله والأدوار المنسوبة إلى المشتبه بهم، وسط تنسيق أمني وقضائي بين بيروت وبغداد، فيما يفتح طلب التعاون مع دمشق مسارًا إضافيًا في ملاحقة المشتبه بهما الموجودين في سورية.