كتلة الوفاء من نقابة التخليص ونقل البضائع: شركات التخليص شريك لجميع القطاعات الاقتصادية والمدافع الأول عن مصالح التجار



الوفاء: النقابات بيوت جامعة للجميع.. وتعزيز الشراكة مع قطاع التخليص والنقل أولوية لتسهيل التجارة وحماية مصالح التجار

خبرني - أكدت كتلة الوفاء المرشحة لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان 2026–2030، أن قطاع التخليص ونقل البضائع يمثل شريكا استراتيجيا لجميع القطاعات التجارية والاقتصادية، نظرا لدوره المحوري في تسهيل حركة الاستيراد والتصدير، ومتابعة معاملات التجار أمام الدوائر والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أعضاء الكتلة مع عدد من ممثلي وأعضاء نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع والعاملين في القطاع، جرى خلاله بحث أبرز التحديات التي تواجه شركات التخليص والنقل، وسبل تعزيز التعاون المؤسسي لمعالجتها.

وأوضحت الكتلة أن ما يميز قطاع التخليص عن غيره من القطاعات هو ارتباطه المباشر بمختلف الأنشطة الاقتصادية، سواء في قطاعات المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والألبسة والأحذية، والسيارات وقطع الغيار، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومواد البناء، والأثاث، وغيرها من القطاعات التي تعتمد على خدمات التخليص في إنجاز معاملاتها وضمان انسياب بضائعها إلى الأسواق.

وشددت على أن شركة التخليص تعد وكيلا للتاجر والمدافع الأول عن مصالحه أمام الدوائر الجمركية والمؤسسات والجهات ذات العلاقة، فهي لا تقتصر على إنجاز المعاملات، بل تتولى متابعة الإجراءات ومعالجة المعيقات والدفاع عن حقوق التجار ضمن الأطر القانونية، الأمر الذي يجعلها حلقة وصل أساسية بين القطاع التجاري والجهات الرسمية.

وأشارت إلى أن أي تحديات تواجه شركات التخليص، سواء المتعلقة بالإجراءات الجمركية أو ارتفاع الكلف التشغيلية أو التأخير في إنجاز المعاملات، تنعكس بصورة مباشرة على مختلف القطاعات التجارية، ما يستدعي التعامل مع قضايا هذا القطاع باعتبارها قضايا تمس الاقتصاد الوطني والتجار على حد سواء.

وأكدت كتلة الوفاء أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع كانت وستبقى بيتا جامعا لجميع منتسبيها، بمختلف توجهاتهم وخياراتهم، وأن مكانتها المهنية ودورها الاقتصادي يجب أن يبقيا بمنأى عن التجاذبات والحسابات الانتخابية، باعتبار أن وحدة القطاع واستقلالية قراره تشكلان أساس قوته وقدرته على الدفاع عن مصالح أعضائه.

ولفتت إلى أن العلاقة بين غرفة تجارة عمّان والنقابات الاقتصادية ينبغي أن تقوم على الشراكة المؤسسية والتشاور المستمر، بعيدا عن العلاقات الموسمية، مؤكدة أن النقابات ليست مجرد أصوات انتخابية، وإنما مؤسسات تمثل قطاعات حيوية وشريكا أساسيا في تطوير بيئة الأعمال وصناعة القرار الاقتصادي.

وأكدت الكتلة التزامها، في حال نيل ثقة الهيئة العامة، بالعمل على استمرار التنسيق بين غرفة تجارة عمّان ونقابة التخليص والجهات الرسمية المعنية، وتبني القضايا المرتبطة بتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وخفض الكلف، بما يعزز تنافسية القطاعات التجارية ويخدم الاقتصاد الوطني.

وشددت على أن قوة غرفة تجارة عمّان تنبع من قدرتها على تمثيل جميع القطاعات والتكامل مع نقاباتها ومؤسساتها، انطلاقا من رؤية كتلة الوفاء التي ترفع شعار "من التمثيل إلى التأثير"، وترتكز على العمل المؤسسي والشراكة وتحويل مطالب التجار إلى أولويات قابلة للتنفيذ.

وتضم كتلة الوفاء كلا من طارق الطباع، ومحمد طهبوب، وصالح مرقة، وياسين دراوشة، وسعيد عليان، وباسم الإمام، وحمزة أبو الراغب، وخلدون نصير، وعلاء ديرانية.