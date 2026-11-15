الإفراج عن إسرائيلي تسلل إلى المياه الإقليمية الأردنية عبر خليج العقبة

خبرني - أفرجت الجهات المختصة في الاردن ، مساء الأحد، عن إسرائيلي أوقفته القوات المسلحة الأردنية، عقب تسلله عبر الحدود البحرية من جهة إيلات باتجاه المياه الإقليمية الأردنية، يوم السبت، وذلك بعد إخضاعه للتحقيق، وسط مساعٍ إسرائيلية لإطلاق سراحه.

وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أعلن أن قيادة القوة البحرية الملكية ألقت القبض على الإسرائيلي، بعد رصد محاولته التسلل سباحة نحو المياه الإقليمية الأردنية، حيث تحركت القوات إلى الموقع وضبطته، قبل تحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن المتسلل انطلق من شواطئ إيلات على متن لوح تجديف مائي، قبل اجتياز الحدود البحرية في خليج العقبة، حيث أوقفته قوات الأمن الأردنية وأخضعته للتحقيق.

من جهته، أقر جيش الاحتلال بتلقيه بلاغا السبت حول عبور إسرائيلي الحدود البحرية إلى المياه الأردنية وتوقيفه، مشيرا إلى أن أجهزته الأمنية عملت عبر القنوات المعنية لإعادته، ومحذرا من أن اجتياز الحدود خارج المعابر الرسمية محظور وخطير ويشكل مخالفة للقانون.

ولم تتضح حتى الآن هوية المتسلل أو دوافع عبوره الحدود البحرية، كما لم تصدر الجهات المعنية تفاصيل إضافية بشأن نتائج التحقيق أو الإجراءات التي اتخذت بحقه قبل الإفراج عنه.