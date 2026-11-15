خبرني - تستعد حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ثيودور روزفلت" للانضمام إلى القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط، الاثنين، في خطوة تعزز الوجود العسكري البحري الأميركي بالمنطقة، وسط تصاعد التوتر مع إيران، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

وغادرت الحاملة قاعدتها البحرية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا في 27 أيلول الماضي، وعبرت المحيط الهادئ قبل مشاركتها في مناورات "كين سورد 27" مع القوات اليابانية، والتي اختُتمت في 29 تشرين الأول الماضي.

ووصلت مجموعة الحاملة إلى سنغافورة في 6 تشرين الثاني الحالي، قبل أن تستأنف رحلتها يومي 8 و9 من الشهر ذاته، عبر مضيق ملقا باتجاه المحيط الهندي، وصولا إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية، بحسب موقع أخبار المعهد البحري الأميركي (USNI News).

ومن المقرر أن تحل مجموعة "روزفلت" محل مجموعة حاملة الطائرات "جورج واشنطن"، الموجودة في المنطقة منذ 19 آب الماضي، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستُبقي حاملات الطائرات الثلاث في المنطقة لفترة واحدة، أم ستغادر "جورج واشنطن" عقب وصول الحاملة الجديدة.

وتضم المجموعة القتالية للحاملة الجناح الجوي الحادي عشر، والطراد الصاروخي "يو إس إس تشوسين"، والمدمرتين "يو إس إس بول هاميلتون" و"يو إس إس ديكاتور"، بما يوفر قدرات جوية وبحرية متنوعة، تشمل المقاتلات وطائرات الإنذار المبكر والحرب الإلكترونية، إلى جانب أنظمة الدفاع الصاروخي والقدرات الهجومية.

وتأتي هذه التحركات في إطار تعزيز وإعادة انتشار القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، بما يمنح القيادة العسكرية خيارات إضافية في ظل استمرار التوتر مع طهران.