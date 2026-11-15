الحسين الباني حين يسكن الملوك ذاكرة الأوطان

في ذكرى ميلاد الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، لا تعود الذاكرة إلى تاريخ ميلاد ملك فحسب، بل إلى سيرة رجل أحبّه الأردنيون بصدق، وآمنوا معه بأن الإنسان أغلى ما نملك، وأن الإنسان الأردني يمتلك من العزيمة والإرادة ما يجعله قادرًا على الإنجاز والتميز وصناعة المعجزات.

ما زلت أذكر ذلك اليوم، رغم مرور سنوات طويلة عليه، نعم حينها كنت أجلس على مقعد الدراسة في المدرسة، حين وصلنا الخبر الذي لم نكن نتصور أن نسمعه يومًا: رحل الحسين. خرجنا من الصفوف، ونزلنا الأدراج ودموعنا تنهمر، وامتزجت براءة الطفولة بوجع الفقد، وكأننا فقدنا أبًا نعرفه ونحبه، حتى وإن لم نلتقِ به يومًا ما. لم يكن الحزن في مدرستنا وحدها، بل كان الأردن كله يرتدي ثوب الحداد، والوجوه تروي حكاية وطن فقد قائده وأباه.

أتذكر مشاهد التشييع التي تابعناها عبر شاشة التلفاز، وذاك المشهد الذي لا يزال عالقًا في الذاكرة؛ مشهد فرسه الأصيل، الذي بدا وكأنه يشارك الأردنيين حزنهم على رحيل صاحبه. كانت لحظات تختصر حجم المحبة التي أحاطت بالحسين، وتؤكد أن بعض الرجال لا يغادرون برحيل أجسادهم، لأنهم يتركون في وجدان شعوبهم أثرًا ومحبةً أكبر من الغياب.

كان الحسين أبًت للأردنيين، وقائدًا آمن بالإنسان قبل كل شيء، وجعل من بناء الإنسان الأردني جوهر مشروعه ورسالته، لم تكن رؤيته مجرد كلمات تُقال، بل كانت نهجًا في الحكم والعمل، ورهانًا دائمًا على التعليم والشباب والمرأة والقدرة على النهوض رغم التحديات، لذلك لم يكن حب الأردنيين له وليد موقعه، بل ثمرة قربه من الناس، وتواضعه، وإنسانيته، وإيمانه بأن كرامة الإنسان هي أساس قوة الوطن وعزيمته.

ومن مدرسة الهاشميين، التي تتوارث المسؤولية كما تتوارث القيم، تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الراية، ومضى بالأردن في مسيرة البناء والتحديث، مستندًا إلى إرث والده، وحاملاً أمانة الوطن، ومواصلاً مسيرة العطاء والعمل، في مواجهة التحديات وصناعة الفرص للأجيال القادمة.

واليوم، يُطل علينا اسم الحسين من جديد، في حفيده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يحمل اسم جده وإرثه، ويجسد امتدادًا لمدرسة هاشمية آمنت بأن الشباب ليسوا مجرد طاقة تنتظر الفرصة، بل هم شركاء في صناعة المستقبل ونهضته، نرى في حضوره تواضعًا يقرّبه من الناس، وطموحًا يفتح أمام الشباب أبواب الأمل، وإيمانًا بقدراتهم وأفكارهم وحقهم في أن يكونوا جزءًا فاعلاً من مسيرة الوطن وبناءه.

ولعل أجمل ما في هذا الامتداد الهاشمي أن الحسين الذي غرس فينا الإيمان بالإنسان، ما زال حاضرًا في رؤية ملك يواصل المسيرة، وفي طموح ولي عهد يراهن على الشباب، وفي كل أردني يحمل في قلبه حب هذا الوطن، ويؤمن بأنه قادر على الإنجاز وصناعة الغد الواعد المُشرق بإذن الله.

في ذكرى ميلاد الحسين، نستحضر رجلاً لم يكن عابرًا في تاريخ الأردن، بل كان حكاية وطن، وذاكرة شعب، ومدرسة في القيادة والإنسانية، نستحضر أباً أحببناه بصدق، وما زلنا كلما مرّت ذكراه نشعر أن شيئاً منه يسكننا.

رحم الله الحسين الباني، وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده، وأدام على الأردن عزه واستقراره، فبعض الرجال لا تكفيهم الذاكرة، لأنهم يصبحون جزءاً من هوية الوطن.