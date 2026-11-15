مراد يلدريم ينقذ شابة من الموت دهسًا في إسطنبول

خبرني - تدخل الفنان التركي مراد يلدريم في اللحظة الأخيرة لإنقاذ شابة من حافلة مسرعة بإسطنبول، بعدما سارع إلى إبعادها عن طريقها.

وثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تدخل الممثل التركي لإنقاذ الفتاة، في واقعة حظيت بتفاعل واسع وإشادات بسرعة تصرفه وانتباهه للخطر.

ووقعت الحادثة أثناء توجه يلدريم إلى موقع التصوير، إذ كان يترجل من سيارته ممسكًا بكوب من القهوة، عندما لاحظ شابة تحاول عبور الطريق بالتزامن مع اقتراب حافلة نقل عام تابعة للبلدية.

وبمجرد إدراكه خطورة الموقف، تحرك الممثل التركي بسرعة وأمسك بذراع الشابة، قبل أن يجذبها بعيدًا عن مسار الحافلة، التي مرت مسرعة من المكان الذي كانت تقف فيه قبل لحظات قليلة.

وأظهرت اللقطات علامات القلق والصدمة على وجه يلدريم عقب إبعاد الفتاة عن الخطر، فيما اعتبر متابعون أن تدخله السريع حال دون وقوع حادث كان من الممكن أن تكون عواقبه مأساوية.

ولم تقتصر المشاهد المتداولة على واقعة الإنقاذ، إذ ظهر عدد من المواطنين والمعجبين وهم يقتربون من الفنان التركي لالتقاط الصور التذكارية معه، ليبدي تجاوبًا مع طلباتهم رغم الموقف المفاجئ الذي شهده قبل دقائق.

وعلى الصعيد الفني، يواصل مراد يلدريم حضوره الدرامي من خلال مسلسل «ورود وخطايا»، الذي يؤدي فيه شخصية سرحات، وانطلق موسمه الثاني في 12 سبتمبر 2026 عبر قناة «كانال دي» التركية.

وكان يلدريم قد تحدث بالتزامن مع بداية الموسم الجديد عن الانتشار الدولي للعمل، موضحًا أنه عُرض في نحو 120 دولة مع بداية الصيف، كما أشار إلى تلقي فريق المسلسل رسائل من مشاهدين في دول مختلفة.

ويتمتع الممثل التركي بشعبية واسعة لدى الجمهور العربي، خصوصًا بعد تجسيده شخصية أمير في مسلسل «عاصي»، الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية توبا بويوكستون.