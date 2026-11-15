شاشة 6.3 بوصة ومعالج جديد.. تسريب يكشف هاتف هواوي المقبل

خبرني - تتجه شركة «هواوي» إلى إعادة رسم ملامح هواتفها القابلة للطي، عبر جيل جديد من سلسلة nova Flip، تشير التسريبات إلى أنه سيحمل تغييرات ملحوظة في التصميم والأداء.

أبرز التغييرات تتمثل في اعتماد شاشة أكبر بتصميم عريض، إلى جانب معالج أحدث من عائلة Kirin 9، في خطوة قد تمثل نقلة مقارنة بالإصدارات السابقة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الهاتف المرتقب قد يرى النور خلال العام المقبل، وسط تكهنات بشأن توجه الشركة إلى تطوير فئة الهواتف الصغيرة القابلة للطي، بما يمنحها تجربة استخدام مختلفة عن التصميم التقليدي لهذه الأجهزة.

هواوي nova Flip الجديد.. شاشة أكبر وتصميم مختلف

بحسب تقرير نشره موقع "GSMArena" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، نقلًا عن تسريب لأحد المطلعين عبر منصة "ويبو" الصينية، تعمل هواوي على تحديث سلسلة nova Flip خلال العام المقبل، من خلال هاتف قابل للطي يتميز بتصميم أعرض وشاشة يبلغ قياسها 6.3 بوصة.

ويمثل هذا التوجه تغييرًا في تصميم السلسلة، التي لم تشهد تطورات كبيرة مع إطلاق هاتف nova Flip S في الصين خلال أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إذ اقتصرت أبرز التعديلات آنذاك على طرح ألوان جديدة، وتخفيض السعر، والاستعانة بمعالج مختلف، دون تغييرات جوهرية في التصميم.

معالج Kirin 9.. ترقية مرتقبة في أداء الهاتف

ولا تقتصر التغييرات المنتظرة على حجم الشاشة وشكل الهاتف، إذ تشير التسريبات إلى احتمالية تزويده بمعالج من سلسلة Kirin 9، دون الكشف عن الطراز المحدد حتى الآن.

وفي حال تأكدت هذه المعلومات، فسيكون الهاتف أمام ترقية في قدرات المعالجة مقارنة بإصدار nova Flip S، الذي يعتمد على معالج Kirin 8030، ما يعكس توجه هواوي نحو تقديم جيل أكثر تطورًا من أجهزتها القابلة للطي.

هواوي Pura X.. تصميم عريض يثير المقارنات

يفتح حجم الشاشة المتوقع الباب أمام مقارنات مع هاتف Huawei Pura X، الذي يأتي بشاشة داخلية قياسها 6.39 بوصة، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10.

ورغم أن الشاشة المرتقبة في هاتف nova Flip الجديد ستكون أصغر قليلًا، فإن التقارب في الحجم يعزز احتمالات اتجاه هواوي إلى تبني تصميم عريض في المزيد من هواتفها القابلة للطي، بدلًا من الاقتصار على الشكل التقليدي لهذه الفئة.

خريطة هواتف هواوي القابلة للطي في 2027

وتعود التكهنات بشأن هذا التصميم إلى يوليو الماضي، عندما كشف المسرب الصيني Digital Chat Station عن استعداد هواوي لإطلاق هاتف صغير قابل للطي بتصميم عريض خلال العام المقبل، وهو ما ربطه متابعون آنذاك باحتمالية تطوير جيل جديد من سلسلة Pura X.

لكن المعلومات الأحدث تطرح سيناريو مختلفًا، إذ تشير إلى أن الجهاز الذي يجري تطويره ربما يكون خليفة nova Flip، وليس Pura X، ما يفتح المجال أمام احتمال عمل الشركة على إطلاق هاتفين بتصميمات عريضة ضمن فئاتها القابلة للطي.