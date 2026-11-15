أحمد سعد يعترف: أتعمد الظهور بإطلالات غريبة من أجل تصدر الترند

خبرني - كشف الفنان المصري أحمد سعد أن بعض إطلالاته غير التقليدية تأتي عن قصد بهدف تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، معترفا بأنه يتعمد أحيانا اختيار مظهر مختلف لجذب اهتمام الجمهور.

وقد تمر بدلة أنيقة وربطة عنق دون أن تلفتا انتباه الجمهور، بينما قد يتحول قميص شفاف أو معطف من الفرو أو قرط صغير يرتديه مغنٍ أو فنان عربي إلى موضوع للنقاش والتعليقات لفترة طويلة.

ويبدو أن الفنان المصري أحمد سعد يدرك جيدا طبيعة تفاعل الجمهور مع الإطلالات غير التقليدية، إذ أكد خلال حديثه عن اختياراته في الملابس والمظهر أنه يتعمد أحيانا لفت الأنظار، وأن تصدر الترند أصبح في بعض الأحيان جزءا من طريقة ظهوره أمام الجمهور.

وخلال استضافته في بودكاست «مع كامل احتياطي»، تحدث سعد بصراحة عن أسباب اختياره بعض الإطلالات الغريبة، قائلا: «أنا ساعات بعمل حاجات غريبة، وفي حاجات بعملها عشان تطلع تريند».

وأوضح الفنان المصري أن الجمهور يتفاعل مع الاختيارات غير المعتادة بدرجة أكبر من تفاعله مع الإطلالات التقليدية، معتبرا أن السعي إلى جذب الانتباه أصبح أحد الجوانب المرتبطة بظهور الفنان أمام الجمهور.

أحمد سعد يتحدث عن الانتقادات والاعتذار

وفيما يتعلق بتعامله مع الانتقادات التي يتعرض لها بسبب مظهره أو تصرفاته، أوضح أحمد سعد أنه لا يمانع الاعتذار عندما يشعر بأن ردود فعل الجمهور تشير إلى عدم ملاءمة أحد تصرفاته.

وقال في هذا السياق: «لما الناس يشوفوا إن فيه حاجة غلط، بطلع أعتذر»، مؤكدا استعداده للتراجع عن التصرف الذي لا يلقى قبولا لدى الجمهور.

قميص شفاف وملابس غير تقليدية في حفلات أحمد سعد

وسبق أن اختار أحمد سعد مجموعة من الإطلالات المختلفة التي صاحبتها تعليقات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أبرزها ظهوره عام 2023 بقميص أسود شبكي شفاف، وسترة بلا أكمام، إلى جانب ارتداء قرط.

وأوضح سعد لاحقا أنه استعان بمصمم أزياء في مدينة ميلانو الإيطالية لاختيار مظهر مختلف، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع حجم ردود الفعل التي صاحبت ظهوره بهذه الملابس.

وفي العام التالي، ظهر المطرب المصري خلال حفل آخر بملابس شبّهها بعض المتابعين بملابس النوم، قبل أن يختار إطلالة مختلفة في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.

وخلال ذلك الحفل، صعد سعد إلى المسرح مرتديا ملابس تشبه زي مهندس البناء، وبدأ في توجيه التعليمات إلى فريق العمل، قبل أن يكتشف الجمهور أن الشخص الذي اعتقدوا أنه يتولى تجهيز خشبة المسرح هو المطرب الذي ينتظرون ظهوره.

وفي عام 2026، امتدت تعليقات المتابعين إلى مظهر أحمد سعد وتسريحة شعره الطويلة، إلى جانب الإكسسوارات المعدنية التي وضعها في لحيته، بعدما كانت ملابسه وإطلالاته المختلفة محور الاهتمام في مناسبات سابقة.