*
الاحد: 15 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • دنيا
  • من التمثيل إلى العلاقات العامة.. من هي الفنانة رحمة حسن؟

من التمثيل إلى العلاقات العامة.. من هي الفنانة رحمة حسن؟

  • 15 نوفمبر 2026
  • 20:02
من التمثيل إلى العلاقات العامة من هي الفنانة رحمة حسن

خبرني - بعد غياب استمر نحو 4 سنوات، عادت الفنانة المصرية رحمة حسن إلى الواجهة بخطوة مهنية جديدة، بعدما اتجهت إلى العمل في مجال العلاقات العامة.

وأثارت هذه الخطوة اهتمام الجمهور، خاصة أنها تأتي بعد فترة طويلة من الابتعاد عن المشاركة في الأعمال السينمائية والتلفزيونية، لتبدأ رحمة حسن تجربة مختلفة خارج الوسط الفني، وتنتقل من الوقوف أمام الكاميرات إلى العمل في قطاع الضيافة وإدارة العلاقات العامة.

وبحسب تقارير إعلامية مصرية، اختارت الفنانة العمل في إدارة العلاقات العامة بأحد الفنادق الكبرى في العاصمة، في تحول مهني لافت بعد سنوات من العمل في السينما والدراما التلفزيونية.

وأعاد هذا التطور اسم رحمة حسن إلى التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثار غيابها المتواصل تساؤلات بشأن أسباب ابتعادها عن التمثيل، وما إذا كانت قد اتخذت قرارًا بإنهاء مشوارها الفني.

ورغم اتجاهها إلى مجال جديد، لم تعلن رحمة حسن اعتزالها التمثيل رسميًا، كما لم تكشف عن موقفها من العودة إلى الشاشة خلال الفترة المقبلة، ما يجعل خطوتها الحالية تجربة مهنية جديدة لا تعني بالضرورة تخليها عن الفن نهائيًا.

من التمثيل إلى العلاقات العامة.. من هي الفنانة رحمة حسن؟ - صورة 1

من هي رحمة حسن؟

وبدأت رحمة حسن مشوارها بالظهور في عدد من الإعلانات التجارية، إلى جانب مشاركتها في أغنيتين للمطرب نديم نور، قبل أن تتجه إلى التمثيل وتخوض أولى تجاربها السينمائية عام 2009.

وشكل فيلم «ألف مبروك»، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان أحمد حلمي، إحدى أبرز محطاتها المبكرة، كما ظهرت في العام نفسه بفيلم «العالمي» أمام يوسف الشريف، لتبدأ بعدها في بناء رصيد فني تنوع بين السينما والتلفزيون.

وفي عام 2010، شاركت في الفيلم الكوميدي «سمير وشهير وبهير» مع أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد، ثم واصلت حضورها في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسلات «أزمة سكر» و«الداعية» و«موجة حارة» و«سابع جار»، مقدمة تجارب مختلفة على مدار سنوات نشاطها الفني.

وكان مسلسل «إيجار قديم»، الذي عُرض عام 2022، آخر أعمالها الدرامية المعروفة، وشارك في بطولته شريف منير وصلاح عبد الله ومحمد الشرنوبي وميمي جمال وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من الفنانين.

ومنذ عرض المسلسل، لم تسجل رحمة حسن مشاركات جديدة في السينما أو الدراما، حتى ظهرت أنباء انتقالها إلى مجال العلاقات العامة، لتفتح بذلك صفحة مختلفة في مسيرتها المهنية، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت ستواصل عملها الجديد أم ستعود مجددًا إلى عالم التمثيل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أبل تضيف لغة الإشارة إلى منصة أفلامها
أبل تضيف لغة الإشارة إلى منصة أفلامها
  • 2026-11-15 14:55
اختفاء رضيع في مطار بن غوريون.. والعثور عليه في مكان غير متوقع!
اختفاء رضيع في مطار بن غوريون.. والعثور عليه في مكان غير متوقع!
  • 2026-11-15 13:55
ألمانيا.. عطل مايكروسوفت يتسبب بحالات تسمم بالكلور لحوالي 15 شخصا
ألمانيا.. عطل مايكروسوفت يتسبب بحالات تسمم بالكلور لحوالي 15 شخصا
  • 2026-11-14 23:57
كائن من عالم الخيال .. تصوير نادر لسمكة برأس شفاف - فيديو
كائن من عالم الخيال .. تصوير نادر لسمكة برأس شفاف - فيديو
  • 2026-11-14 22:50
لماذا لا تمتلك الشركات مولدات احتياطية للبريد الإلكتروني؟
لماذا لا تمتلك الشركات مولدات احتياطية للبريد الإلكتروني؟
  • 2026-11-14 22:45
احترقت الطائرة وتعطلت المظلة.. طيار يسقط من ارتفاع 15 ألف قدم وينجو
احترقت الطائرة وتعطلت المظلة.. طيار يسقط من ارتفاع 15 ألف قدم وينجو
  • 2026-11-14 20:28