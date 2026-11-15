انتهاء اجتماع الليكود و«يشار» و«معًا» دون اختراق بشأن تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

خبرني - انتهى، مساء الأحد، الاجتماع الأول بين ممثلي حزب الليكود وحزب «يشار» بزعامة غادي آيزنكوت، بمشاركة ممثل عن حزب «معًا» برئاسة نفتالي بينيت، وذلك بعد نحو ساعة من المباحثات التي عُقدت في فندق دان أكاديا بمدينة هرتسليا، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل.

وجاء الاجتماع في أعقاب دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إجراء مفاوضات مع آيزنكوت دون شروط مسبقة، في حين يتمسك الأخير بتشكيل حكومة برئاسته، الأمر الذي يكشف عن فجوة كبيرة بين مواقف الطرفين بشأن هوية رئيس الحكومة المقبلة وتركيبتها السياسية.

تسريبات: آيزنكوت يطرح رئاسة الحكومة لأربع سنوات دون تناوب

وبحسب تسريبات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن فريق آيزنكوت يعتزم طرح صيغة تنضم بموجبها كتلة الليكود إلى حكومة برئاسته، لمدة أربع سنوات كاملة، دون اتفاق على التناوب مع نتنياهو، ودون إشراك بقية أحزاب معسكر اليمين، بما فيها حزب إيتمار بن غفير والأحزاب الحريدية.

وتشير التسريبات إلى أن هذه الصيغة تمثل نقطة الانطلاق التي يريد فريق آيزنكوت اعتمادها في المفاوضات، إذ يطالب الليكود بالاعتراف بنتائج الانتخابات وقبول تشكيل حكومة برئاسته، بدلاً من حكومة جديدة يتصدرها نتنياهو.

ووفقاً للتقرير، لا يعتزم فريق آيزنكوت في المرحلة الأولى طرح صيغة تناوب على رئاسة الحكومة أو تقسيم فترة الولاية بين الطرفين.

مشاركة ممثل عن بينيت في المفاوضات

وشهد الاجتماع انضمام شالوم شلومو، ممثلاً عن حزب «معًا» بزعامة نفتالي بينيت، إلى المباحثات، في خطوة وصفتها تقديرات سياسية إسرائيلية بأنها تحمل أهمية إعلامية وسياسية أكثر من كونها مؤشراً على قرب التوصل إلى اتفاق.

وبحسب موقع «والا» الإسرائيلي، فإن مشاركة ممثل بينيت جاءت في إطار توسيع دائرة الاتصالات بين المعسكرات السياسية، إلا أن التقديرات لدى الجانبين تشير إلى أن هذه الخطوة لا تعني حدوث اختراق حقيقي في المفاوضات.

من شارك في الاجتماع؟

ضم فريق الليكود رئيس الكتلة البرلمانية أوفير كاتس والمحامي ميخائيل رابيلو، فيما شارك عن حزب «يشار» يوأف هوروفيتز وعضو الكنيست حيلي تروبر، إلى جانب شالوم شلومو ممثلاً عن حزب «معًا».

وكان من المقرر أن يبحث الاجتماع إمكانيات تشكيل حكومة وحدة، في ظل الخلافات المتعلقة بشروط الانضمام إلى الحكومة وهوية رئيسها والأحزاب التي ستشارك فيها.

نتنياهو يطالب بمفاوضات دون شروط مسبقة

وكان نتنياهو قد دعا آيزنكوت إلى الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، مؤكداً ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية، وفي مقدمتها الملف الإيراني.

وقال نتنياهو إن المحادثة التي أجراها مع آيزنكوت عززت قناعته بضرورة تشكيل حكومة واسعة، داعياً إلى وضع الخلافات والاعتبارات الحزبية جانباً والتوصل إلى تفاهمات.

في المقابل، وصف آيزنكوت تصريحات نتنياهو بأنها «مناورة سياسية»، مؤكداً أن الاجتماع كان مقرراً مسبقاً، وأن الدعوة العلنية للمفاوضات لا تعكس بالضرورة استعداداً حقيقياً لتقديم تنازلات.

مفاوضات الليكود ليست المسار الوحيد لآيزنكوت

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن آيزنكوت يسعى بالتوازي إلى استنفاد فرص تشكيل حكومة بديلة من خلال التفاهم مع أحزاب أخرى، بما فيها الأحزاب الحريدية، مع إمكانية الاعتماد على دعم الأحزاب العربية.

ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه أحزاب معسكر التغيير على تعزيز نفوذها داخل الكنيست، من خلال الدفع باتجاه تعيينات جديدة في رئاسة اللجان البرلمانية ورئاسة الكنيست، ومن بينها دعم تعيين متان كاهانا رئيساً للكنيست، وأفيغدور ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والأمن.

وبذلك، انتهى الاجتماع الأول بين الليكود و«يشار» و«معًا» دون إعلان اتفاق بشأن تشكيل الحكومة، فيما تبقى مسألة رئاسة الحكومة وتركيبة الائتلاف أبرز العقبات أمام أي تفاهم سياسي مقبل.