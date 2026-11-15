العيسوي يطمئن على صحة اللواء المتقاعد عودة الشوابكة وينقل تحيات جلالة الملك وولي العهد

خبرني - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي، معالي السيد يوسف العيسوي، اللواء الركن المتقاعد عودة فلاح الشوابكة، الذي يرقد على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية، للاطمئنان على صحته.

ونقل العيسوي, خلال الزيارة، تحيات جلالة الملك وسمو ولي العهد، وتمنياتهما للواء الشوابكة بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء التام.

من جهته، أعرب اللواء الركن المتقاعد عودة الشوابكة عن شكره وتقديره لجلالة الملك وسمو ولي العهد على هذه اللفتة الكريمة والاهتمام بصحته، مثمنا هذه المبادرة التي تعكس حرص القيادة الهاشمية على التواصل مع أبناء الوطن وتفقد أحوالهم، ومؤكدا

اعتزازه بهذا الاهتمام.