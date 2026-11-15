من يملك قرار قيادة «إنفيديا»؟.. رؤية مغايرة من واشنطن

خبرني - قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأحد، إن شركة إنفيديا تحتاج إلى «البحث خارج الشركة» عن رئيس تنفيذي جديد لها بعد استقالة جنسن هوانغ على خلفية الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج.

وأضاف بيسنت أن مجلس إدارة شركة "إنفيديا" والمستشار الخارجي بحاجة إلى الإجابة، في غضون الأيام العشرة المقبلة، على أسئلة حول ثقافة الشركة في الامتثال لقيود التصدير.

وجاءت تصريحات بيسنت في مقابلة مع برنامج (صنداي مورننج فيوتشرز) على قناة "فوكس نيوز".

من جانبه كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح تعيين الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أبل"، تيم كوك، خلفاً لجنسن هوانغ في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا".

بينما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الجمعة أن مجلس إدارة شركة "إنفيديا" قد تواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة "آرم هولدينغز" البريطانية لصناعة الرقائق، رينيه هاس، في بحثه عن بديل محتمل لهوانغ.

وقضى جنسن هوانغ 33 عاماً في بناء واحدة من أقوى إمبراطوريات التكنولوجيا في العالم، لكن رحلته على رأس "إنفيديا" انتهت بصورة لم يكن يتوقعها المستثمرون، بعدما تحولت علاقة عاطفية إلى فضيحة عابرة للحدود.

لم تكن نهاية جنسن هوانغ نتيجة إخفاق تقني أو تراجع في قدرات شرائح الذكاء الاصطناعي التي جعلت شركته محورًا رئيسيًا للاقتصاد الرقمي العالمي، وإنما جاءت وسط أزمة ثقة غير مسبوقة، بعدما كشفت تقارير عن علاقات عاطفية، إحداها مع سيدة أعمال صينية تشتبه أجهزة استخبارات أمريكية في ارتباطها ببكين.

وفي تطور مفاجئ، أعلنت شركة إنفيديا، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي من منصبه وعضوية مجلس الإدارة، بأثر فوري، واختيار المديرة المالية كوليت كريس لقيادة الشركة مؤقتًا، منهية بذلك واحدة من أطول فترات القيادة المستمرة لمؤسس شركة تكنولوجية كبرى في وادي السيليكون.

وتعمل كريس في إنفيديا منذ سبتمبر/أيلول 2013، بعدما شغلت مناصب مالية وإدارية في مايكروسوفت وسيسكو، ما يجعلها من أبرز الشخصيات المطلعة على التحولات المالية والتشغيلية التي مرت بها الشركة.

وفي خطوة أخرى، عين مجلس الإدارة هارفي جونز رئيسًا له، في منصب استحدثته الشركة للمرة الأولى.

ومن المقرر أن تعلن إنفيديا نتائج الربع الثالث من سنتها المالية 2027 يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يجعل النتائج المقبلة أول اختبار مهم لثقة المستثمرين بعد التغيير القيادي.