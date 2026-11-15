ڤاليو تسجل نتائج استثنائية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 بارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 36% سنويًا لتبلغ 5.33 مليار جنيه مصري ، وقفزة في صافي الأرباح بنسبة 35% لتبلغ 731 مليون جنيه مصري

مدفوعةً بالسياسة الائتمانية المنضبطة ، والتنوع في شبكة المنتجات، والتوسع الإقليمي في السوق الأردني، حققت ڤاليو نموًا قويًا عبر المؤشرات التشغيلية والمالية الرئيسية مع الحفاظ على جودة الأصول

تؤثر الاستثمارات الاستراتيجية على النتائج على المدى القصير، بينما يسهم التوسع الأفقي والرأسي في بناء أساسيات قوية لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل

خبرني - أعلنت اليوم ڤاليو، ال شركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن التسعة أشهر الأولى من عام 2026 (9M26) ورغم المشهد الاقتصادي والجيوسياسي المتغير ، أظهرت ڤاليو مرونة وقدرة فائقة على التكيف من خلال التوازن الدقيق بين التوسع التشغيلي والالتزام الصارم بمعايير إدارة المخاطر. وارتفع إجمالي الإيرادات للفترة بنسبة 36% سنويًا ليصل إلى 5.33 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل 102.5 مليون دولار أمريكي) ، في حين نمت صافي الإيرادات بنسبة 53% سنويًا لتصل إلى 3.08 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل 59.2 مليون دولار أمريكي) ، مدعومة بالنمو المتسارع عبر شبكة التجار، وأرباح التوريق، وعوائد الفوائد. وقفز صافي الأرباح بنسبة 35% سنويًا ليصل إلى 731 مليون جنيه مصري (أي ما يعادل 14.1 مليون دولار أمريكي) ، مما حقق عائدًا سنويًا على متوسط حقوق الملكية (ROAE) بنسبة 37.0.%واستمر الزخم التشغيلي القوي عبر المنظومة المتعددة لمنتجات ڤاليو حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات(GMV) نحو 24.7 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل 475 مليون دولار أمريكي) ، بنمو سنوي قدره 43%، في حين ارتفعت القروض الممنوحة بنسبة 48% سنويًا لتصل إلى 21.5 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل 413.5 مليون دولار أمريكي) عبر 8.3 مليون معاملة. وارتفعت قاعدة العملاء النشطين بنسبة 14% سنويًا لتصل إلى 993 ألف عميل، مع زيادة عمق تفاعل العملاء ليصل المتوسط إلى 16.0 معاملة لكل عميل. وتوسعت محفظة التمويلات القائمة لشركة ڤاليو بنسبة 46% سنويًا لتسجل 19.04 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل 366.2 مليون دولار أمريكي) أو 13.5 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل 259.6 مليون دولار أمريكي) باستثناء محفظة التوريق. ورغم ظروف السوق الأكثر تحدياً، حافظت جودة الأصول على استقرارها القوي، حيث تم احتواء نسبة ا لقروض المتعثرة (NPL) عند 1.20% مع نسبة تغطية بلغت 71% وحتى حزيران 2026، حافظت ڤاليو على حصتها السوقية القيادية البالغة 20% في السوق المصري.

وفي هذا السياق، قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو : " في سوق يشهد نمواً ملحوظًا في الائتمان الاستهلاكي، تبرز أهمية الانضباط والسياسة الائتمانية الحذرة كعناصر أساسية لا تقل أهمية عن التوسع والنمو. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حرصنا على إعطاء الأولوية لجودة نمو المحفظة على حساب مجرد السعي لزيادة حجمها. وقد اتبعنا نهجًا أكثر حذرًا، حيث بلغ معدل القبول التراكمي 54.85% مقارنةً بنسبة 58.12% في عام 2025. ذلك لأن المحفظة الائتمانية المستقرة تُتيح لنا الاستمرار في تمويل وخدمة عملائنا عبر مختلف الدورات الاقتصادية. هذا الانضباط أتاح لنا الفرصة للعمل على جبهتين: حيث تؤثر الاستثمارات الاستراتيجية على النتائج على المدى القصير، بينما يسهم التوسع الأفقي والرأسي في بناء أسس قوية لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. و مع بدء عملياتنا في الأردن وتعزيز خدمات تمويل السيارات والتوفير من خلال التطبيق، نوسع نطاق عمل ڤاليو ليشمل السوق خارج مصر للمرة الأولى مع مواصلة توسيع نطاق المنتجات والخدمات المقدمة في السوق المحلي . ومع تقدمنا في إجراءات الحصول على ترخيص تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيتوسع وجودنا ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مشتري السيارات والعملاء الذين يستخدمون ڤاليو عبر نفس النظام. وهذا سيؤدي إلى تطوير نموذج عمل أكثر تنوعًا وقدرة على تلبية احتياجات عملائنا بكفاءة أعلى. "

وشهدت الفترة تقدمًا تشغيليًا ملموسًا عبر خطوط المنتجات الجديدة والتوسع الإقليمي. ففي الربع الثالث من عام 2026، أطلقت ڤاليو منتج الجمعية (El Gameya)، وهو نظام ادخار تبادلي رقمي عبر التطبيق، والذي أتم صرف تمويلات بقيمة 15 مليون جنيه مصري (أي ما يعادل 288.5 ألف دولار أمريكي) عبر 225 عميلًا فريدًا بمتوسط معاملة بلغ 66 ألف جني ه (أي ما يعادل 1,269 دولار أمريكي) . كما أطلقت الشركة برنامج الولاء والاسترداد النقدي الفوري (Instant Cashback) على كافة المعاملات الممولة بغض النظر عن طبيعتها؛ حيث قدم البرنامج حتى الآن 45 مليون جنيه مصري (أي ما يعادل 865.4 ألف دولار أمريكي) كاش باك لأكثر من 338 ألف عميل عبر 1.5 مليون معاملة. وعلى الصعيد الإقليمي، انطلقت عمليات ڤاليو في الأردن بنشاط، حيث تم ضم 126 تاجرًا عبر 31 حملة ترويجية، وتنفيذ 3.06 ألف معاملة، وإصدار حدد ائتمانية معتمدة بقيمة 1.6 مليون دينار أردني مع الحفاظ على معدل قبول محافظ عند 43.%