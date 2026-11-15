اسرائيل تعلن خطة طوارىء للتعامل مع فرضية حدوث زلزال قوي

خبرني - كشفت تقارير إعلامية عبرية، نقلًا عن مصادر في قيادة الجبهة الداخلية، أن الجيش الإسرائيلي يوسّع حاليًا من تدريبات الإنقاذ والإغاثة، ويعتزم إنشاء مركز وطني لتنسيق جهود الطوارئ، وذلك ضمن خطة عمل شاملة تستعد لسيناريو وقوع زلزال مدمر خلال عام 2027.

تقديرات كارثية واستعدادات ميدانية

وفقًا للتقرير الذي نشره موقع "واللا" الإخباري، تأتي هذه التحركات في ظل تقديرات عسكرية ومدنية تحذر من أن وقوع هزة أرضية عنيفة على امتداد الصدع السوري الإفريقي قد يسفر عن سقوط آلاف القتلى، وانهيار أعداد كبيرة من المباني، فضلًا عن نزوح مئات الآلاف من السكان، وهو ما يستدعي رفع درجة الجاهزية القصوى لأجهزة الطوارئ للتعامل مع الكوارث واسعة النطاق.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أدرج الاستعداد لسيناريو الزلزال ضمن الأولويات الرئيسية لخطة عمل الجيش للعام المقبل (2027)، لتعويض تأجيل مناورات وتدريبات الجبهة الداخلية التي تعطلت خلال فترات العمليات العسكرية السابقة.



لماذا عام 2027 تحديدًا؟

وأثار الحديث عن "عام 2027" تساؤلات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن التقرير أوضح أن اختيار هذا العام لا يستند إلى تنبؤ علمي بموعد الزلزال —إذ لا توجد وسيلة علمية تتيح التنبؤ الدقيق بموعد الهزات الأرضية مسبقًا— وإنما يرتبط بتصنيف الجيش لعام 2027 إداريًا وتدريبيًا كـ "عام الزلزال".

ويعود هذا التوجه إلى اعتبارات إحصائية وجيولوجية؛ حيث يصادف عام 2027 مرور مئة عام على الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة عام 1927 (وقُدّرت قوته بنحو 6.2 درجة)، وهو ما يتوافق مع الدراسات الجيولوجية التي تشير إلى أن المنطقة تشهد دورة زلزالية عنيفة كل قرن تقريبًا، خاصة عقب تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة في منطقة خليج إيلات مؤخرًا، مما أعاد المخاوف من نشاط زلزالي محتمل.