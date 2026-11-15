نيكول سابا تكشف حقيقة غيرتها من ياسمين عبدالعزيز

خبرني - نفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا شعورها بالغيرة من ياسمين عبد العزيز، مؤكدة أن علاقتهما تقوم على الود والتقدير.



وحسمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حقيقة ما تردد بشأن شعورها بالغيرة أو الغيظ من الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، عقب اجتماعهما في مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2025، مؤكدة أن العلاقة بينهما يسودها الود والاحترام المتبادل، وأنها كانت شديدة الحماس لتكرار تجربة العمل معها بعد غياب استمر 16 عاماً.

وخلال لقاء تلفزيوني، نفت نيكول سابا وجود أي خلافات أو مشاعر سلبية تجاه ياسمين عبد العزيز، مشيدة بموهبتها ومكانتها الفنية، كما تحدثت عن طبيعة العلاقة التي جمعتهما أمام الكاميرا وخلفها.

وأوضحت نيكول أنها استقبلت فرصة العمل مجدداً مع ياسمين بحماس كبير، خصوصاً أن التعاون جاء بعد سنوات طويلة من لقائهما الفني السابق، مشيرة إلى أن الانسجام بينهما ظهر بوضوح خلال عرض العمل على الشاشة.

وقالت الفنانة اللبنانية: «لا بالعكس، كنت متحمسة للتجربة والعودة للعمل معها بعد 16 عاماً، وكان فيه كيمياء على الشاشة، وهي من أحب الفنانات على قلبي، وهي ممثلة ثقيلة وتمتلك أدواتها وتقدم إضافة كبيرة».

وأضافت أن الاجتماع بفنانة بحجم ياسمين عبد العزيز يمثل قيمة إضافية لأي فنانة تشاركها العمل، موضحة أن التنافس في المجال الفني لا يتعارض مع الاحترام والتقدير المتبادلين، وأن نجاح التجربة اعتمد على التناغم بين الشخصيتين اللتين ظهرتا في المسلسل.

في سياق آخر، تطرقت نيكول سابا إلى تصريحات الفنان أحمد العوضي بشأن وصف طليقته ياسمين عبد العزيز بـ«الميتسوبيشي»، معربة عن رفضها توجيه مثل هذه الأوصاف إلى المرأة، لا سيما عندما تصدر عن شخص جمعته بها علاقة زواج وحياة مشتركة.

وقالت نيكول: «الست لا تقارن بشيء، وهذه الأشياء لا تصح أن تقال على الهواء، وخاصة بين اتنين كان بينهم حياة وعيش وملح».

وشددت الفنانة اللبنانية، من خلال حديثها، على أن الخلافات الشخصية لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للانتقاص من الطرف الآخر أو الإساءة إليه أمام الجمهور، خصوصاً بعد سنوات من الارتباط والعشرة والحياة التي جمعت بين الطرفين.

تفاصيل مسلسل «وتقابل حبيب»

يُذكر أن مسلسل «وتقابل حبيب» عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وخالد سليم، ونيكول سابا، وبدرية طلبة، وإيمان السيد.

وتتناول أحداث المسلسل قصة امرأة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها وزواجه من امرأة أخرى، فتقرر الانفصال عنه، ثم تخوض تجربة عاطفية جديدة، غير أنها تجد نفسها أمام سلسلة من الصراعات والتحديات التي تغير مجرى حياتها وتضعها في مواجهات متلاحقة.

والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، كما أعاد التعاون الفني بين ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا بعد سنوات من آخر لقاء جمعهما في عمل فني.

نيكول سابا تطرح أغنية «دوشة»

على صعيد آخر، طرحت نيكول سابا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «دوشة» خلال الفترة الماضية، ضمن إصدارات موسم صيف 2026، في تعاون جديد جمعها بالمنتج وليد منصور.

وجاءت الأغنية بكلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع هاني ربيع، فيما تولى ماهر صلاح مهمتي المكس والماستر، وهي من إنتاج وليد منصور.