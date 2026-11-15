تأجيل مباراة الحسين ودوقرة ضمن كأس الأردن

خبرني - قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، تأجيل مباراة الحسين ودوقرة، المقررة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأردن لموسم 2026/2027، بسبب نقل المباراة الودية الدولية للمنتخب الوطني الأول أمام نظيره الأسترالي إلى دولة قطر، وفق الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وحسب التعديل، تقرر إقامة المباراة عند السادسة مساء الأربعاء 16 كانون الأول، على ستاد عمان الدولي، بدلاً من الجمعة 20 تشرين الثاني.

وغادر المنتخب الوطني لكرة القدم عمان الأحد، متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة، للقاء المنتخب الأسترالي وديا الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب الوطني قد اختتم تدريباته الفنية والبدنية في عمان السبت، بقيادة المدرب المغربي بادو الزاكي، الذي يسعى إلى الاستفادة فنيا وبدنيا من المباراة الودية.

وتضم قائمة المنتخب لمباراة أستراليا 24 لاعبا، هم عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، مراد الفالوجي، يزن العرب، عبدالله نصيب، محمد أبو النادي، أحمد عبد ربه، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، يوسف قشي، غيث المدادحة، عامر جاموس، علي عزايزة، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي علوان، محمد أبو غوش، عودة الفاخوري ومحمود مرضي.