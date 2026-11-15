طلب منها ألا يظهر في الصورة.. ماذا فعلت يارا مع فضل شاكر ونجله؟

خبرني - كشفت الفنانة اللبنانية يارا عن كواليس صورة السيلفي التي جمعتها بالفنان فضل شاكر وابنه محمد، خلال الحفل الذي أحيوه مساء السبت في منطقة البحر الميت بالأردن.

وشاركت يارا في الحفل، وتحدثت عن تفاصيل الصورة خلال تصريح لموقع «إي تي بالعربي»، موضحة أنها من الأشخاص الذين يحرصون باستمرار على التقاط صور السيلفي مع الجمهور في مختلف حفلاتها وفعالياتها الفنية.

وأضافت الفنانة اللبنانية أنها قبل صعودها إلى المسرح، طلب منها محمد، نجل الفنان فضل شاكر، التقاط صورة سيلفي مع والده على المسرح، على أن يظهر الجمهور في خلفية الصورة.

وأشارت يارا إلى أنها سألت محمد عما إذا كان التقاط الصورة بهذه الطريقة أمرا عاديا ولا يسبب له أي إحراج، فأكد لها أن الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة إليه.

وأوضحت أنها اشترطت على محمد أن يشاركهما الصورة، لكنه أبدى اعتراضه وشعر بالحرج، وطلب منها ألا تناديه أو تطلب منه الظهور معهما.

ورغم ذلك، أصرت يارا على وجوده في الصورة، وحرصت على أن يشاركهما التقاطها، ليظهر الثلاثة معا في صورة السيلفي التي جمعت الفنانة اللبنانية بفضل شاكر ونجله خلال الحفل.

وسبق أن جمعت يارا بالفنان فضل شاكر تجربة غنائية مشتركة من خلال الديو الرومانسي الشهير «خدني معك»، الذي قدمه النجمان قبل قرابة عقدين من الزمن.

وحققت الأغنية شهرة واسعة منذ طرحها، واستقطبت أعدادا كبيرة من المستمعين، ولا تزال تحظى باهتمام جمهور النجمين، وتحتفظ بمكانة لدى محبي الأغنيات الرومانسية التي قدمها فضل شاكر خلال مشواره الغنائي.