إنجلترا.. 10 آلاف مصاب بالسرطان مهددون بتأخر العلاج

خبرني - يواجه آلاف مرضى السرطان في إنجلترا خطر تأخر بدء العلاج، بعدما تراجعت معدلات الالتزام بالمواعيد المستهدفة.

وحذّر خبراء من احتمال عدم حصول نحو 10 آلاف مريض إضافي بالسرطان في إنجلترا على العلاج في الوقت المحدد، نتيجة إخفاق الحكومة البريطانية في تحقيق أهدافها المعلنة، وهو ما يعكس أوجه قصور في القيادة والتركيز وتوفير الموارد اللازمة للقطاع الصحي، وفقاً لما أوردته صحيفة «غارديان».

وكانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية قد وضعت هدفاً مرحلياً يقضي ببدء علاج 80% من مرضى السرطان خلال 62 يوماً من تاريخ الإحالة العاجلة، أو من قرار الاستشاري تغيير مسار العلاج، على أن يتحقق ذلك بحلول مارس/ آذار 2027.

ومع تبقي ما يزيد قليلاً على 100 يوم على الموعد المحدد، أظهرت بيانات الهيئة أن نسبة المرضى الذين بدأوا العلاج ضمن الإطار الزمني المستهدف بلغت 70.7% خلال سبتمبر/ أيلول، مقارنة بـ71.9% في أغسطس/ آب، ما يعكس تراجعاً في معدل الالتزام بالهدف.

عجز شهري يبلغ 2850 مريضاً عن موعد العلاج

وأظهر تحليل أجرته صحيفة «غارديان» استناداً إلى بيانات رسمية، أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تحتاج إلى بدء علاج 2850 مريضاً إضافياً بالسرطان شهرياً ضمن المدة المحددة، حتى تتمكن من العودة إلى المسار المطلوب وتحقيق هدفها، بافتراض استمرار أعداد المرضى عند مستوياتها الحالية.

وبحسب تقديرات مؤسسة «راديوتيرابي يو كيه»، فإن الوصول إلى نسبة 80% بحلول مارس/ آذار يتطلب بدء علاج 24 ألفاً و400 مريض بالسرطان شهرياً خلال الفترة الزمنية المحددة.

لكن المؤسسة أوضحت أن الهيئة لا تبدأ حالياً علاج سوى نحو 21 ألفاً و500 مريض شهرياً خلال مهلة الـ62 يوماً، وهو ما ينتج عنه عجز شهري يصل إلى 2850 مريضاً، فيما يبلغ إجمالي الفجوة التراكمية نحو 9490 مريضاً.

وتعني هذه الأرقام أن النظام الصحي البريطاني بحاجة إلى زيادة عدد المرضى الذين يحصلون على العلاج في الموعد المستهدف بصورة ملحوظة خلال الأشهر المتبقية، حتى يتمكن من الوفاء بالتعهد المحدد للعام المقبل.

تحذيرات من نقص الكوادر والمعدات

من جانبها، حمّلت البروفيسورة بات برايس، رئيسة مؤسسة «راديوتيرابي يو كيه» وأخصائية الأورام البارزة، نقص الكوادر والمعدات داخل هيئة الخدمات الصحية الوطنية جانباً من المسؤولية عن تعثر تحقيق الهدف الحكومي.

وقالت برايس: «ستخفق الحكومة في تحقيق هدفها المتعلق بعلاج السرطان؛ لأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تفتقر إلى الكوادر والمعدات اللازمة للتعامل مع أعداد المرضى الذين يقصدونها. وهذا الغياب في القيادة يعني أن آلاف الأشخاص الآخرين قد يفقدون حياتهم؛ لأنهم لم يحصلوا على العلاج في الوقت المناسب».

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار الضغوط على خدمات علاج السرطان في إنجلترا، مع تراجع نسبة المرضى الذين يبدأون العلاج خلال المدة المحددة، واتساع الفجوة بين الأعداد التي تتلقى العلاج فعلياً والمستهدف الشهري اللازم لتحقيق التعهد الحكومي بحلول مارس/ آذار 2027.