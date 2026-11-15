سانت ليفانت يكشف مواصفات فتاة أحلامه ويتغزل في نانسي وهيفاء

خبرني - كشف الفنان سانت ليفانت عن مواصفات شريكة حياته، متحدثًا عن الزواج والحب ونجوم الغناء العربي.

وحلّ الفنان مروان عبد الحميد، المعروف فنيًا باسم سانت ليفانت، ضيفًا على برنامج «السبت الممتاز» الذي يقدمه الإعلامي إياد الموجي، حيث فتح قلبه للحديث عن جوانب مختلفة من حياته الشخصية والفنية، مستعرضًا تأثير أصوله الفلسطينية وتعدد الثقافات واللهجات في تكوين هويته الموسيقية، إلى جانب علاقته بالجمهور المصري وأبرز الأسماء التي تحظى بإعجابه في الساحة الغنائية.

وتطرق سانت ليفانت إلى مسألة الزواج وقائمة المنقولات الزوجية المتعارف عليها في مصر، معبرًا عن رفضه لفكرة القائمة، ومؤكدًا أن الأمان هو الأساس الذي يجب أن يقدمه الرجل لشريكة حياته، بدلًا من اختزال العلاقة الزوجية في الالتزامات والحسابات المادية.

وعن مواصفات فتاة أحلامه، أوضح أنه يتمنى الارتباط بامرأة تمنحه الحب والاهتمام، وتحرص على معرفة تفاصيل يومه، وتوفر له الحنان والراحة بعد ساعات العمل والإرهاق، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل تمثل جانبًا مهمًا في العلاقة التي يتطلع إليها.

وفي سياق آخر، تحدث الفنان عن عدد من نجمات الغناء العربي، كاشفًا عن إعجابه الكبير بالفنانة نانسي عجرم وأغانيها، معربًا عن رغبته في وجودها بمصر، كما أبدى حماسه عند الحديث عن هيفاء وهبي، مشيدًا بصوتها وحضورها الفني.

وشهد اللقاء أجواء كوميدية، بعدما حاول إياد الموجي التواصل مع هيفاء وهبي خلال الحلقة، كما تطرق الحديث إلى أسماء أخرى، بينها إليسا ومحمد عبده، في إطار استعراض الفنان لذوقه الموسيقي والأصوات التي يفضل الاستماع إليها.

وعن الراب المصري، أشار سانت ليفانت إلى إعجابه بتجارب مروان بابلو وزياد ظاظا، متحدثًا عن المشهد الموسيقي المحلي وتفضيلاته الفنية، كما لفت إلى أهمية منح مساحة أكبر للأصوات النسائية في الساحة الغنائية.

واستعاد مروان عبد الحميد كواليس الحملة الترويجية لأغنيته «صباح الورد»، التي اعتمد خلالها فكرة توزيع المناقيش على المارة في الشارع، في تجربة استلهمها من أساليب التسويق المباشر التي يلجأ إليها بعض الفنانين حول العالم.

وأوضح أن المبادرة جذبت انتباه الجمهور وتسببت في تجمع عدد من الأشخاص حوله، لتتحول إلى وسيلة مبتكرة للتواصل مع المستمعين بعيدًا عن الحفلات ووسائل التواصل الاجتماعي، كما تحدث عن أجواء احتفاله بعيد ميلاده والمفاجآت التي شاركه فيها أصدقاؤه، معبرًا عن سعادته بتلك اللحظات.

ولم يبتعد الحوار عن حياته العاطفية، إذ طرح إياد الموجي أسئلة بشأن تجاربه السابقة ومدى تجاوزه علاقة حب قديمة، إلا أن سانت ليفانت فضّل عدم الكشف عن تفاصيل خاصة، مكتفيًا بالتأكيد على احترامه للطرف الآخر.

كما ناقش اللقاء مسألة الطلاق والتحديات التي قد تصاحب حياة الفنان مع اتساع دائرة شهرته، إلى جانب سؤاله عما إذا كان يشعر بوجود محاولات لمحاربته، ليرى أن عدم تقبل الجميع له أمر طبيعي، ولا يعني بالضرورة وجود مؤامرة أو استهداف.