لأول مرة.. سفراء من الأمم المتحدة يدخلون قطاع غزة

خبرني - قاد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الأحد، وفداً من سفراء الدول الأعضاء في المنظمة الدولية في جولة داخل مستوطنات غلاف غزة وداخل القطاع، تضمنت زيارة نفق قالت إسرائيل إنه تابع لحركة حماس، في خطوة هي الأولى من نوعها وفق الإعلام الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة «معاريف» العبرية أن دانون قاد صباح الأحد، وفداً من سفراء الأمم المتحدة في جولة ميدانية شملت مستوطنة كفار عزة، ثم الدخول إلى قطاع غزة والاطلاع على أحد الأنفاق التي تصفها إسرائيل بأنها بنية تحتية عسكرية لحركة حماس.

وبحسب الصحيفة، استهل الوفد جولته في مستوطنة كفار عزة، حيث عرضت السلطات الإسرائيلية أمام السفراء مشاهد الدمار الذي خلفه هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قبل أن ينتقلوا إلى داخل قطاع غزة.

ورافق الوفد قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، اللواء يانيف عسور، الذي قدم إحاطة أمنية حول الأوضاع الميدانية والأنفاق والمنشآت العسكرية التي تقول إسرائيل إن حركة حماس أقامتها داخل القطاع.

إسرائيل تطرح مطالبها بشأن مستقبل غزة

وأوضحت الصحيفة أن الزيارة ركزت على ضرورة منع حركة حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية واستعادة السيطرة على قطاع غزة، وفق الرواية الإسرائيلية.

كما سعت إسرائيل، بحسب التقرير، إلى عرض موقفها بشأن الأوضاع الإنسانية في القطاع، والرد على الاتهامات الموجهة إليها بشأن المسؤولية عن الأزمة الإنسانية، والتي وصفها دانون بأنها جزء من «حملة الشتاء».

وقال دانون خلال الجولة إن إسرائيل اصطحبت سفراء الأمم المتحدة إلى داخل الأنفاق للاطلاع على ما وصفه بالحقيقة، مضيفاً أن استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة، من وجهة النظر الإسرائيلية، يحول دون إعادة إعماره.

وأضاف أن الحركة تواصل، بحسب ادعائه، إعادة بناء قدراتها العسكرية والعمل على استعادة بنيتها التحتية.

ولم يتضمن التقرير تفاصيل عن أسماء الدول التي شارك سفراؤها في الجولة، أو موقف الوفد من القضايا الإنسانية والأوضاع المعيشية في قطاع غزة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن مستقبل قطاع غزة وترتيبات إدارته وإعادة إعماره، وسط مطالبات دولية بوقف الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.