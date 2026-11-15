(المهندسين) تعقد ملتقى المعماريين الشباب الثاني لتعزيز قدراتهم وربط مخرجات التعليم بسوق العمل

خبرني - عقدت شعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين ملتقى المعماريين الشباب الثاني (Archi Talks 2)، تحت رعاية رئيس الشعبة وعضو مجلس النقابة المهندس عماد الدباس، في مركز الحسين الثقافي، بمشاركة معماريين شباب وطلبة من الجامعات الأردنية ومهتمين بقطاع العمارة والتصميم.

واستهل الدباس كلمته بالترحم على شهداء حادثة كنيسة حمود في محافظة الكرك، وشهيد الواجب العريف جواد السلايطة، مؤكدا أن الأردن سيبقى آمنا ومستقرا بقيادته الهاشمية وتماسك أبنائه.

وأكد أن تنظيم الملتقى يعكس إيمان الشعبة بأهمية الشباب والاستثمار في قدراتهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل مهنة العمارة في الأردن، مشيرا إلى أنه يشكل مساحة للحوار وتبادل الأفكار والخبرات، ومنصة لإبراز الطاقات الإبداعية للمعماريين الشباب.

وأضاف أن مستقبل العمارة الأردنية لا يُبنى من خلال الأنظمة والتشريعات والمشاريع فحسب، وإنما من خلال الاستثمار في الإنسان المعماري، وتوفير البيئة المناسبة له للإبداع والتعلم والتطور والمشاركة في صناعة القرار المهني، مبينا أن دعم المعماريين الشباب وتمكينهم وتأهيلهم يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل الشعبة.

وأشار إلى أن النقابة تجمع طلبة وخريجي كليات وأقسام الهندسة المعمارية في أكثر من 18 جامعة أردنية حكومية وخاصة، وتعمل من خلال برامجها وأنشطتها على تطوير المهنة والارتقاء بها، لافتا إلى اهتمام الشعبة بالبرامج التي تستهدف المعماريين الشباب وتساعدهم على الانتقال من المعرفة الأكاديمية إلى الممارسة المهنية، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح أن الشعبة تعمل على التحضير لإطلاق دورة جديدة من برنامج «مرسم 006»، الذي تدعمه النقابة مجانا للخريجين من مختلف الجامعات الأردنية، بهدف توفير بيئة تدريبية وتفاعلية تساعدهم على اكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم وبناء علاقات مهنية مع الشركات والمؤسسات الهندسية، مؤكدا أن الانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل يتطلب برامج تأهيل وتدريب متخصصة.

ولفت إلى أهمية المسابقات المعمارية، وفي مقدمتها مسابقة مشاريع التخرج التي تطورت لتصبح مسابقة أردنية فلسطينية عربية، بمشاركة طلبة من جامعات مختلفة، لما توفره من فرص لإبراز إبداعات الطلبة وفتح آفاق مهنية أمام الخريجين الجدد.

وبين أن الشعبة تعمل على تعزيز شراكتها مع الجامعات الأردنية من خلال الزيارات الدورية والمحاضرات والندوات وورش العمل، وصولا إلى شراكة مؤسسية مستدامة تقوم على تبادل الخبرات وتطوير التعليم المعماري وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل.

وفي سياق متصل، أشار الدباس إلى أن تعديلات قانون نقابة المهندسين التي أقرتها الهيئة العامة مؤخرا تضمنت تنظيما جديدا لممارسة المهنة، من شأنه ربط دخول الخريج إلى سوق العمل ببرنامج تدريبي يمتد ستة أشهر، يعقبه امتحان، بما يسهم في تعزيز جاهزية المهندس للممارسة المهنية.

وأعلن أن الشعبة تستعد لتنظيم أسبوع معماري بعنوان «العمارة الأردنية بين الأصالة والحداثة»، يتضمن محاضرات ولقاءات في جامعات أردنية موزعة على أقاليم الشمال والوسط والجنوب، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلبة للاستفادة من فعالياته.

كما أشار إلى التحضير لعقد المؤتمر المعماري الثامن عام 2027، تحت عنوان «التحول نحو المدن الذكية»، لمناقشة التحولات التي يشهدها قطاع العمارة والتخطيط العمراني في ظل التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتصميم الرقمي والواقع الافتراضي والعمارة المستدامة والمدن الذكية، والاستفادة من التجارب العربية والإقليمية والعالمية في هذا المجال.

وأكد أن المرحلة الحالية تشهد تحولات كبيرة في عالم العمارة والتصميم والتخطيط، الأمر الذي يستدعي مواكبة التقنيات الحديثة والاستعداد للمشاريع الكبرى ومشاريع المدن، مشددا على ضرورة تطوير المعماري الأردني معارفه ومهاراته وقدرته على الابتكار والمنافسة محليا وإقليميا ودوليا.

ووجه الدباس رسالة إلى طلبة الهندسة المعمارية والمعماريين الشباب، أكد فيها أن علاقتهم بالنقابة والشعب الهندسية لا تنتهي بالتخرج أو الحصول على عضوية النقابة، وإنما هي علاقة مستمرة تقوم على الرعاية والتوجيه والتدريب والتأهيل وفتح الفرص أمامهم للمشاركة في تطوير المهنة.

وأشار إلى دور أكاديمية التدريب الهندسي في النقابة في توفير دورات تدريبية متخصصة بصورة دورية للمهندسين الشباب والخريجين من مختلف التخصصات، داعيا الشباب إلى طرح الأفكار والمبادرات والمشاركة في تطوير الخطاب المعماري الأردني، وعدم حصر طموحاتهم في حدود المألوف.

وشدد على أن العمارة ليست مجرد مبان وواجهات، بل مسؤولية تجاه الإنسان والمكان والبيئة والمستقبل، مؤكدا أن طموح الشعبة يتجاوز تنظيم الفعاليات والمؤتمرات إلى بناء منظومة متكاملة من التعاون والتدريب والتأهيل والتمكين، تكون فيها الجامعات والنقابة والشعبة المعمارية والمعماريون الشباب شركاء حقيقيين.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة المعماريين الشباب المهندسة ملك جرادات أهمية دعم الطاقات الشابة وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في تطوير المهنة وتعزيز حضورها في المشهد المعماري الأردني، واستعرضت برنامج الملتقى ومحاوره التي تنوعت بين المناظرات والجلسات الحوارية والمحاضرات المتخصصة.

وتضمن الملتقى مناظرة بعنوان «امتحان مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في الأردن.. حافز أم مانع؟»، بمشاركة المهندسين فارس بقاعين وفراس سميرات وبشر زريقات، والطلاب عبد الكريم وأحمد غازي و م.يزن جرار، ناقشت أبعاد الامتحان وانعكاساته على المعماريين حديثي التخرج وفرص دخولهم سوق العمل.

كما اشتمل البرنامج على محاضرات متخصصة تناولت التوثيق التراثي والتكنولوجيا الرقمية في العمارة، وبناء الهوية الشخصية عبر منصة «لينكد إن»، والعمارة ودورها في تعزيز التآخي والحفاظ على النسيج العمراني للمدن والقرى، إضافة إلى أهمية العمارة من خلال المدرسة.

وفي محور المدينة والهوية العمرانية، عقدت جلسة حوارية بعنوان «السردية المكانية لعمان.. بين أنسنة المدينة وضغط التوسع العمراني»، بمشاركة المهندس فوزي مسعد والدكتورة نيرمين دلقموني والمهندسة نسرين نمروقة والمهندس مهند حرز الله، وأدارها المهندس مازن النابلسي.

وتناولت الجلسة التحولات المكانية والعمرانية التي تشهدها العاصمة، والتحديات المرتبطة بالموازنة بين التوسع العمراني والحفاظ على الطابع الإنساني والهوية المعمارية للمدينة.

وشهد الملتقى جلسة حوارية لطلبة الجامعات، أتاحت لهم عرض رؤاهم وتجاربهم ومناقشة واقع التعليم المعماري وتطلعات الجيل الجديد، إلى جانب محاضرات تناولت استخدام الواقع الافتراضي بوصفه مساحة سردية للتراث غير المادي، وإعادة تصور المباني والمواد والمساحات القائمة من خلال الحلول المعمارية المبتكرة.

واختتمت الفعاليات بجلسة لعرض التوصيات، بهدف تعزيز الحوار بين الأجيال المعمارية وفتح آفاق أوسع أمام المعماريين الشباب للمساهمة في تطوير المهنة ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية.

وجرى خلال افتتاح الملتقى، الذي أدارت فعالياته المهندسة هبة التميمي، تكريم عدد من المعماريين والقائمين على تنظيمه.

وحضر افتتاح الملتقى عضو مجلس النقابة الدكتورة ليندا الحمود، وأمين عام النقابة م.علي ناصر ونائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في امانه عمان الكبرى م.عادل صهيبا، وممثلين عن هيئه المكاتب الهندسية واكاديميين من الجامعات الاردنية.

وعلى هامش الملتقى تم افتتاح معرض معماري لمشاريع الطلبة كما وتناول الملتقى قضايا العمارة والتكنولوجيا والتراث والهوية الحضرية، حيث قدمت الدكتورة لمى اكميل محاضرة بعنوان «China from Within: A Language That Produces Knowledge & Technology That Reshapes Everyday Life»، والمهندسة يارا الخطيب محاضرة حول «التقنيات الرقمية لتوثيق التراث المعماري»، فيما تناولت الأستاذة فرح عويس موضوع بناء الهوية الشخصية على منصة لينكد إن. كما عقدت جلسة حوارية بعنوان «السردية المكانية لعمان بين أسئلة المدينة وضغط التوسع العمراني»، بمشاركة المهندس فوزي مسعد والدكتورة نرمين دلقموني والمهندسة نسرين نمروقة والمهندس مهند حرزالله، وأدارها المهندس مازن النابلسي. وشمل البرنامج محاضرات حول أهمية الحفاظ على النسيج العمراني للمدن والقرى قدمها المهندس إيهاب عمارين، وأهمية العمارة من خلال العدسة قدمها المهندس محمد المصري، إلى جانب محاضرة للمهندسة أمل الشباطات حول توظيف الواقع الافتراضي بوصفه فضاءً سردياً للتراث غير المادي، ومحاضرة للمهندسة جمانة بداد حول إعادة توظيف المنشآت القائمة واستكشاف إمكانات جديدة للمواد والمساحات. كما خصص الملتقى جلسة حوارية لطلبة الجامعات، شارك فيها تسنيم الناظر ومريم القضاة وديالا أبو سنينة وبراء حمدان ووئام صافي وخالد المعاني، بما أتاح مساحة لعرض رؤى الشباب وتبادل الأفكار حول مستقبل المهنة والتحديات التي تواجه الجيل الجديد من المعماريين.