الأردن .. الحكومة توافق على إجراء الانتخابات البلديَّة

خبرني - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على إجراء انتخابات المجالس البلديَّة ومجلس أمانة عمَّان الكبرى.

وسنداً لأحكام القانون، ستقوم الهيئة المستقلَّة للانتخاب بتحديد تاريخ الاقتراع، وسينشر القرار في الجريدة الرسميَّة.

ويأتي قرار إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمَّان سنداً لأحكام المادة 49 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026م، وأحكام المادة 6 من قانون أمانة عمان وتعديلاته رقم 18 لسنة 2021م، واللتين تنصان على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً باجراء انتخابات المجالس البلدية وانتخابات مجلس أمانة عمَّان وتحدد الهيئة المستقلة للانتخاب تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على نظام إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس البلدي والطعون الانتخابية لسنة 2026م، وذلك في إطار جهود تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية الناظمة للعملية الانتخابية.

ويهدف النظام إلى إرساء إطار إجرائي واضح ومتكامل لإدارة انتخابات المجالس البلدية، بما يضمن سلامة إعداد جداول الناخبين، ووضوح إجراءات الترشح، وانتظام عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، إلى جانب ضمان فعالية آليات الاعتراضات والطعون، وتعزيز مستويات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة.

كما يتولَّى النظام تنظيم جميع المراحل المتعلقة بإعداد جداول الناخبين، بدءاً من عرضها وتصويبها، وصولاً إلى البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة بشأنها، وتحديد المحاكم المختصة في النظر في الطعون، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في النظام.