إصدار جدول 4 جولات من من بطولة الدرع

خبرني - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات الجولات من العاشرة وحتى الثالثة عشرة من بطولة درع الاتحاد تحت 21 عاما لموسم 2026/2027، والتي تقام على ستاد الأمير محمد، وفق الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وتنطلق منافسات الجولة العاشرة الخميس 3 كانون الأول، بلقاء دوقرة والبقعة عند الثامنة مساء، وتتواصل المباريات الجمعة 4 كانون الأول، بمواجهتي السلط والعربي عند الرابعة مساء، والجزيرة والحسين عند السابعة مساء، وتختتم الجولة السبت 5 كانون الأول، حيث يلتقي الرمثا مع شباب الأردن عند الرابعة مساءً، والفيصلي مع الوحدات عند السابعة مساء.

وتخصص البطولة للاعبين مواليد 2005 و2006، باعتبارهم الفئة العمرية المستهدفة للمنتخب الأولمبي، مع السماح بإشراك 4 لاعبين كحد أقصى من قائمة الفريق الأول في كل مباراة.

وتقام بطولة درع الاتحاد بالتزامن مع منافسات الدوري الأردني للمحترفين، بحيث يتطابق جدول مباريات البطولة مع مباريات دوري المحترفين من حيث تسلسل الجولات وأسماء الفرق، على أن تقام مباراة الفريقين في بطولة درع الاتحاد في اليوم التالي لمواجهتهما ضمن منافسات دوري المحترفين.

وتتواصل منافسات البطولة وصولاً إلى الجولة الثامنة عشرة والأخيرة، وفق الجدول المعتمد، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في جدول الترتيب النهائي.