ايران : اصطدام ناقلتي نفط بألغام وغرق إحداهما في مضيق هرمز

خبرني - قال الحرس الثوري الإيراني -اليوم الأحد- إن ناقلتين تعرضتا لانفجارات واشتعلت فيهما النيران، وغرقت إحداهما، بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز، في حين أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لهجوم مجهول أثناء إبحارها شرقا في الخليج العربي وقبل دخولها مضيق هرمز.

وذكرت بحرية الحرس الثوري الإيراني في بيان أن ناقلتين تعرضتا لانفجارات، واشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز، أثناء عبورهما المسار الجنوبي المحظور، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

من جهتها، أفادت الهيئة البريطانية في بيان بأنها تلقت تقريرا من سلطات الشحن الهندية يفيد بتعرض ناقلة نفط لهجوم أثناء عبورها الخليج العربي شرقا قبل دخولها مضيق هرمز.

وقال البيان "جميع أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم، ولا تزال الأضرار الناجمة عن الحادث والتأثيرات البيئية المحتملة غير معروفة".

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وفي السياق، قال التلفزيون الإيراني -اليوم الأحد- إن 5 ناقلات نفط اصطدمت بألغام في مضيق هرمز واشتعلت فيها النيران خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وأضاف أن القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني دمرت رادار الإنذار المبكر الأمريكي في البحرين في عملية دقيقة.