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ضبط مطلوب دهس شرطيا وعامل وطن بإربد

  • 15 نوفمبر 2026
  • 17:02
ضبط مطلوب دهس شرطيا وعامل وطن بإربد

خبرني  - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه جرى ، مساء الاحد ، إلقاء القبض على شخص مطلوب أقدم على الفرار بعد دهس احد طواقم دورية نجدة وعامل وطن في محافظة إربد.

وفي التفاصيل ، أوقفت أحدى دوريات النجدة ، ظهر اليوم،  مركبة وبداخلها أحد الأشخاص ، حيث تبيّن أن السائق مطلوب ومن ذوي الاسبقيات الجرمية والمركبة منتهية الترخيص ليقوم عندها سائق المركبة بالفرار من الموقع ودهس  احد طواقم دورة النجدة في منطقة القدم وأحد عمال الوطن.

وبين المصدر انه جرت متابعة المطلوب وإلقاء القبض عليه.

وأشار المصدر الى ان حالة المصابَين جيدة وهما قيد العلاج .

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