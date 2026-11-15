بعد السقوط برباعية أمام الدنمارك.. مدرب البرتغال يرد بشكل ساخر على سؤال (افتقاد رونالدو)

خبرني - قلل مدرب منتخب البرتغال جورجي جيسوس من تأثير غياب النجم كريستيانو رونالدو، وذلك عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها "الملاحون" أمام الدنمارك بنتيجة 1-4 بدوري الأمم الأوروبية.

ورد جيسوس بنبرة ساخرة على سؤال بشأن افتقاده لخدمات رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية، قائلا: "هل أفتقده؟ لقد رحل، فلماذا أفتقده؟ ربما فقط من أجل أن يؤنسني (على دكة البدلاء)، لكنه لم يعد يلعب، ولم يعد موجودا هنا، وقد اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله".

وجاءت هذه التصريحات المثيرة للجدل بعد سقوط منتخب البرتغال في أول اختبار رسمي يخوضه المنتخب منذ إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي في الخامس من نوفمبر الجاري، وهو القرار الذي جاء على خلفية خلاف مع جيسوس، عقب استبعاد النجم البرتغالي من مواجهة النرويج خلال فترة التوقف الدولي السابقة، والتي حسمتها البرتغال لصالحها بنتيجة 2-1.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال وصاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية، بعدما أحرز 146 هدفا خلال 234 مباراة بقميص بلاده، علما بأن ظهوره الدولي الأخير كان أمام منتخب ويلز في 24 سبتمبر الماضي، في اللقاء الذي انتهى بفوز البرتغال بهدف دون رد.