العمل و الملكية تعززان شراكتهما لتوسيع فرص العمل أمام الكفاءات الأردنية في قطاع الطيران

خبرني - وقّعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ووزارة العمل اليوم الأحد اتفاقية تعاون تهدف إلى توسيع فرص توظيف الأردنيين في قطاع الطيران، وتعزيز الاستفادة من المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" في الإعلان عن المزيد من الفرص الوظيفية المتاحة لدى الشركة واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وتأتي الاتفاقية استكمالًا للتعاون القائم بين الملكية الأردنية ووزارة العمل، وتعزيزًا لجهود الشركة في توفير المزيد من الفرص المهنية للشباب الأردني، بما يتماشى مع احتياجاتها التشغيلية وتوجهاتها المستقبلية، ويسهم في دعم أولويات التشغيل الوطنية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في زيادة فرص تشغيل الأردنيين، مشيرًا إلى أن التعاون مع الملكية الأردنية يعكس الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه الشركات الوطنية في دعم جهود التشغيل وتمكين الشباب.

وأشار إلى أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن إدامة التنسيق مع القطاع الخاص تشكل دعوة عملية لتعزيز الشراكات المؤسسية التي تترجم رؤية التحديث الاقتصادي إلى فرص عمل حقيقية، معربًا عن تقديره للدور الوطني الذي تضطلع به الملكية الأردنية.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، أن الاستثمار في الكفاءات الأردنية يشكل أحد المرتكزات الأساسية في مسيرة الشركة، مشيرًا إلى أن توسيع فرص العمل أمام الشباب الأردني يأتي في إطار التزام الملكية بدورها الوطني ومساهمتها في التنمية الاقتصادية.

وقال المجالي: "نؤمن في الملكية الأردنية بأن الكفاءات الوطنية هي أساس نجاحنا واستدامة تطورنا، وأن الاستثمار في الإنسان الأردني هو استثمار في مستقبل الشركة وقطاع الطيران على حد سواء. ومن خلال تعزيز شراكتنا مع وزارة العمل، نسعى إلى توسيع الفرص المهنية المتاحة أمام الشباب الأردني، واستقطاب المزيد من الكفاءات المؤهلة للمساهمة في مسيرة نمو الملكية الأردنية وتطورها".

وأضاف: "بصفتنا الناقل الوطني للمملكة، فإن مسؤوليتنا لا تقتصر على ربط الأردن بالعالم، بل تمتد إلى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير القدرات البشرية الأردنية، وإتاحة الفرصة أمام المزيد من الشباب لبناء مستقبل مهني في صناعة الطيران".

وتواصل الملكية الأردنية تعاونها مع وزارة العمل من خلال المنصة الوطنية للتشغيل "سجل"، بما يسهم في توسيع نطاق الإعلان عن الفرص الوظيفية وتعزيز وصول الباحثين عن عمل إلى الوظائف المتاحة لدى الشركة.

وحضر توقيع الاتفاقية مساعد الأمين العام لوزارة العمل إبراهيم الساكت، ومدير الدائرة القانونية أمجد مقدادي، ومدير مديرية التشغيل عدي ذنيبات، ومن الملكية رئيس دائرة الموارد البشرية رشا الزعبي ومدير تنفيذي الاتصال المؤسسي رزان الجبارات وعدد من المعنيين.