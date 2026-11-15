بالفيديو .. معجب يقتحم مسرح كاظم الساهر في العقبة .. وتصرف (القيصر) يلقى اعجاب الحضور

خبرني - وجد الفنان العراقي كاظم الساهر نفسه أمام موقف أربك حساباته خلال إحيائه حفلا غنائيا بالعقبة، بعدما فوجئ بأحد المعجبين يتجه نحوه مباشرة على خشبة المسرح، في مشهد بدأ بالتوتر قبل أن ينتهي بطريقة لاقت إعجاب الحاضرين.

وبدأت الواقعة عندما نجح أحد الشباب في تخطي الحواجز الأمنية المحيطة بالمسرح، قبل أن يصعد فجأة ويتجه نحو الساهر، الأمر الذي أثار قلق الفنان في اللحظات الأولى، خاصة مع عدم وضوح نوايا الشاب.

لكن سرعان ما اتضح أن الموقف لا يحمل أي تهديد، بعدما تبين أن المعجب أراد الاقتراب من مطربه المفضل والحصول على صورة تذكارية تجمعهما.

وجاء رد فعل القيصر على عكس ما توقعه البعض، إذ رفض إبعاد الشاب عن المسرح رغم تدخل أفراد الحراسة، وفضل منحه فرصة التقاط الصور معه.

وحظي تصرف الفنان العراقي بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع الموقف، معتبرين أن طريقته في التعامل مع المعجب أظهرت جانبا ودودا من شخصيته وحرصه على تقدير محبيه.