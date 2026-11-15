بحث تحديث وتطوير أنظمة الملاحة الجوية بين الأردن والولايات المتحدة

خبرني - بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، خلال استقباله الأحد، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة، جيم هولتسنايدر، والوفد المرافق له، عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني.

واستعرض الجانبان استراتيجيات الهيئة الرامية إلى تحديث وتطوير أنظمة الملاحة الجوية، والارتقاء بمستوى البنية التحتية والتقنية بما يواكب أحدث المعايير والمتطلبات الدولية المعتمدة في مجال سلامة وأمن الطيران.

​كما ناقش الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي وتبادل الخبرات الفنية، لا سيما في مجالات بناء القدرات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع الطيران، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في هذا القطاع الحيوي.

​من جانبه، ثمن الفرجات، مستوى التعاون القائم مع الجانب الأميركي، مؤكدا حرص الهيئة على توسيع آفاق الشراكة والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة لدعم مسيرة التطوير المستدام في قطاع الطيران المدني الأردني.

بدوره، أشاد السفير الأميركي، بالجهود التي تبذلها الهيئة في التعامل مع الأوضاع الإقليمية وإبقاء الأجواء الأردنية مفتوحة أمام حركة الطيران، كما أشاد بالمكانة المتميزة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني في المملكة، معربا عن استعداد الولايات المتحدة لمواصلة التعاون والتنسيق الفني المشترك.

وضم الوفد كلا من الملحق التجاري في السفارة إيريك كش، والمستشار الاقتصادي باتريك تشاو، وحضور أعضاء مجلس المفوضين في هيئة تنظيم الطيران المدني.​