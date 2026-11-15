زراعة جرش : انخفاض في نسبة استخراج زيت الزيتون هذا الموسم

انخفضت نسبة استخراج زيت الزيتون في محافظة جرش خلال الموسم الحالي إلى 19%، مقارنة بنحو 30% خلال الموسم الماضي، وفق رئيس قسم الإنتاج النباتي في مديرية زراعة جرش، محمد محاسنة.

وقال محاسنةإن انخفاض نسبة استخراج الزيت يعود إلى عدة عوامل، أبرزها كثافة الأحمال على أشجار الزيتون خلال الموسم الحالي وقلة الأمطار، موضحا أن زيادة الحمل على الشجرة تنعكس على نسبة الزيت المستخرج من الثمار، بحسب المملكة.

وأضاف أن الموسم الماضي شهد انخفاضا في أحمال أشجار الزيتون، الأمر الذي أسهم في ارتفاع نسبة استخراج الزيت مقارنة بالموسم الحالي.

وبيّن محاسنة أن توقيت قطاف ثمار الزيتون يلعب دورا مهما في تحديد نسبة استخراج الزيت، مشيرا إلى أن القطاف المبكر يؤثر في كمية الزيت المستخرج، وداعيا المزارعين إلى عدم الاستعجال في قطاف الثمار وإتاحة الوقت الكافي لها للوصول إلى مرحلة النضج.

وتوقعت مديرية زراعة جرش ارتفاع إنتاج ثمار الزيتون في المحافظة خلال العام الحالي بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى نحو 62 ألف طن، وفق محاسنة.

وقال محاسنة إنه من المتوقع إنتاج نحو 12 طنا من زيت الزيتون، إضافة إلى نحو 3 آلاف طن من ثمار الزيتون المخصصة للكبيس، مبينا أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في المحافظة تبلغ نحو 132 ألف دونم.

وجاء حديث محاسنة لـ"المملكة" خلال جولة رقابية نفذتها لجنة السلامة العامة على معاصر الزيتون في جرش، البالغ عددها 15 معصرة.

وتضم لجنة السلامة العامة مساعد محافظ جرش لشؤون السلامة العامة، ومديرية بيئة جرش، والبلديات حسب الاختصاص، ومديرية زراعة جرش، وشرطة جرش.

وبيّن محاسنة أن اللجنة تنفذ جولات رقابية على مدار الساعة للتأكد من التزام المعاصر بشروط السلامة العامة، مشيرا إلى أنه لم تُسجل أي مخالفة داخل المعاصر حتى تاريخه.