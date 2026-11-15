مع دخول الشتاء .. سورية تخفض سعر المازوت

خبرني - أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في سورية ، تخفيض سعر لتر المازوت بنسبة 14 بالمئة، ليصل إلى 150 ليرة (الدولار حوالي 148 ليرة)، اعتبارا من اليوم الأحد، فيما حافظت باقي أسعار المشتقات النفطية على أسعارها السابقة.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الطاقة السورية رفع أسعار المشتقات النفطية في البلاد بنسبة تتراوح بين 25 و40 بالمئة، مرجعة السبب إلى "ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين هذه المشتقات عالميا"، قائلة إن تعديل الأسعار "مؤقت ومرتبط بظروف استثنائية".

وحددت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية حينها، أسعار لتر البنزين 95 بـ195 ليرة سورية وكان سعره 152 ليرة، والبنزين 90 بـ185 ليرة، والمازوت بـ175 ليرة بعد أن كان السعر القديم 125 ليرة.

تخفيف الأعباء المعيشية

وأكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب إقبال منصور، أن قرار ‏تخفيض سعر المازوت "يأتي في إطار ‏مساعي التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين"، مشيراً في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إلى ‏أن "الدولة تتحمل جزءاً من أعباء الدعم ‏بالتزامن مع استيراد ‏المشتقات النفطية بالدولار".‏

وقال منصور إن تخفيض سعر ‏المازوت جاء بـ"هدف التخفيف المباشر من الأعباء ‏عن المواطنين، ولا سيما مع تزايد الحاجة إلى ‏المادة مع دخول ‏فصل الشتاء".‏

وأشار إلى أن ‏مصفاة بانياس ستعود إلى الخدمة خلال الأيام القريبة القادمة، ‌‏موضحاً أن استئناف عملها سيتيح تأمين النفط الخام وتكريره ‏محلياً، بما يعزز أمن الطاقة، ويسهم في استدامة توافر ‌‏المشتقات النفطية وحماية أسعارها.‏

وشهدت مصفاة بانياس أكبر صيانة شاملة في تاريخها، شملت تغيير مفاعل وإعادة تأهيل وحدات التقطير ومحطة الكهرباء والتوربينات وأنظمة السلامة، بعد سنوات من التشغيل من دون صيانة متكاملة.

وهدفت أعمال الصيانة لرفع طاقة المصفاة من نحو 80 ألفا إلى 130 ألف برميل يوميا، أي بزيادة تقارب 50 ألف برميل، وفق الشركة السورية للبترول.

وفي سبتبمر/ أيلول الماضي، لاقى قرار رفع أسعار المشتقات النفطية موجة من الانتقادات الشعبية، ترافقت مع احتجاجات شهدتها مناطق واسعة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة وإدلب في سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما بررت وزارة الطاقة قراراها بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا، مع استمرار أزمة مضيق هرمز.

وطرحت وزارة الطاقة السورية، بعد موجة الاحتجاجات، 3 أنواع من المازوت بأسعار ومواصفات مختلفة، في محاولة للتخفيف من حدة الانتقادات، الأول بسعر مدعوم يبلغ 115 ليرة للتر ، يُوجَّه إلى التدفئة والزراعة والفئات المستحقة، والثاني بسعر 150 ليرة للتر يخصص لبعض الأنشطة الإنتاجية والخدمية والآليات الهندسية والثقيلة، مع استمرار توفير المازوت ذي المواصفات القياسية بسعر 175 ليرة.

فجوة بين الانتاج والاستهلاك

وتقدر حاجة سورية من النفط ومشتقاته بنحو 300 ألف برميل يوميًا، مقابل إنتاج محلي من الخام يبلغ نحو 100 ألف برميل، ما يفرض تغطية جزء من الاحتياجات عبر الاستيراد، وفق الوزارة.

وتبلغ حاجة السوق اليومية من المازوت نحو 7.72 ملايين ليتر، منها 3.09 ملايين ليتر إنتاج محلي و4.63 ملايين مستوردة، أي إن نحو 60 بالمئة من الإمدادات تعتمد على الاستيراد.

أما البنزين، فيبلغ متوسط الإمداد اليومي منه نحو 2.32 مليون ليتر، منها 1.54 مليون ليتر إنتاج محلي ونحو 775 ألف ليتر مستوردة.