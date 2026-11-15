نيويورك تايمز: إسرائيل اختطفت جنرالين إيرانيين بحثاً عن طيارها المفقود

خبرني - كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أن جهاز الموساد الإسرائيلي اختطف جنرالين إيرانيين في تركيا وسوريا خلال العقدين الماضيين، في محاولة لكشف مصير الطيار المفقود "رون أراد"، مشيراً إلى أن التقييمات الأمنية أظهرت أن الفرضية القائلة باحتجاز أراد في إيران كانت خاطئة، وأن التقديرات تشير إلى مقتله في لبنان عام 1988.

وبحسب التحقيق، اختطفت إسرائيل جنرالين إيرانيين خلال العشرين عاماً الماضية، أحدهما من سوريا والآخر من تركيا.

وأوضح أن الجنرال عبد الله صابري اختُطف داخل صندوق كرتوني كبير مُصمم لنقل الثلاجات، فيما اختفى الجنرال علي رضا عسكري عام 2006 في إسطنبول، ومنذ ذلك الحين لم يُعرف مصيره.

وكشف التحقيق أن مسؤولين أمريكيين سابقين أبلغوا الصحيفة بأن عسكري خضع لاستجواب من قبل الموساد لأسابيع بشأن صلة محتملة باختفاء رون أراد، إلا أن التحقيق لم يُسفر عن أي شيء.

وأضاف التحقيق أن عملاء الموساد قتلوه، وبحسب مسؤول أمريكي سابق، أُلقيت جثته في البحر الأسود.

ويتمحور التحقيق حول التقييم السائد في إسرائيل هذه الأيام، والقائل إن "رون أراد" لم يُحتجز قط في إيران، وإن طهران أو حزب الله لم يكن لهما أي دور في اختفائه.

وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول 1986، شارك "أراد" في مهمة عسكرية فوق لبنان على متن طائرة مقاتلة من طراز "ماكدونيل دوغلاس إف-4 فانتوم 2" برفقة طيار إسرائيلي يُدعى يشاي أفيرام. كانت المهمة تضم عددًا من الطائرات التي انطلقت لاستهداف مواقع في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وأثناء تنفيذ المهمة، أسفر خلل تقني عن انفجار قذيفة قرب الطائرة التي تقل آراد، ما تسبب بإصابتها وإجبار الطاقم على القفز بالمظلة، وفق التحقيق الذي أجراه سلاح الجو الإسرائيلي لاحقًا.