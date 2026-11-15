تطوير معان: المؤتمر الأردني الأوروبي فرصة لاستقطاب استثمارات نوعية

خبرني - أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان، محمد فواز أبو تايه، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 يشكّل فرصة استراتيجية لتعزيز حضور منطقة معان التنموية على خريطة الاستثمار، وبناء شراكات إنتاجية تسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل في جنوب المملكة.

وقال أبو تايه إن "المؤتمر يمثل منصة لترجمة الشراكة الأردنية الأوروبية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، تستجيب لأولويات الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن "شركة تطوير معان، بصفتها المطور الرئيسي لمنطقة معان التنموية، تنظر إليه باعتباره فرصة للبناء على مشروعها التنموي القائم، وتوسيع شراكاتها الاستثمارية، وتعزيز جهود تطوير المنطقة وإدارتها وتهيئتها لاستقطاب الأعمال".

وبيّن أن "محاور المؤتمر، ولا سيما الصناعات ذات القيمة العالية، ومستقبل الطاقة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، تشكّل مجالات لحضور قوي لمنطقة معان التنموية، من خلال الفرص الاستثمارية المعروضة على المشاركين، والمتمثلة في مشاريع الميناء البري والطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بالسيليكا والصناعات الكيماوية والأسمدة، بما يبرز تنوّع الفرص التي تتيحها المنطقة وقدرتها على استقطاب استثمارات نوعية تستفيد من موقع معان الاستراتيجي ومقوماتها الصناعية واللوجستية".

وأضاف أبو تايه أن "هذه الميزة تتعزز اليوم بالمشروعات الكبرى القائمة والمرتقبة، التي تفتح أمام معان آفاقا أوسع لتطوير منظومة صناعية ولوجستية متكاملة، مستفيدة من إمكانات المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، وقرب وصول إمدادات الغاز الطبيعي إلى الروضة الصناعية عبر خط الغاز العربي، بما يوسّع خيارات الطاقة أمام الصناعات ويدعم تنافسيتها".

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وأشار إلى أن "مشروع الربط السككي بين العقبة والشيدية ومعان، وتوجّه الحكومة لإنشاء ميناء معان البري المحاذي للمنطقة التنموية، يشكّلان رافعتين لتعزيز كفاءة نقل البضائع ومناولتها وربط الأنشطة الإنتاجية بالموانئ والأسواق، فيما يعزز قرب إطلاق مشروع الناقل الوطني للمياه منظومة البنية التحتية الداعمة للتنمية على المستوى الوطني".

وقال أبو تايه: "ننظر إلى هذه المشروعات بوصفها روافع مترابطة؛ فالطاقة تدعم الصناعة، والسكك الحديدية والميناء البري يعززان كفاءة الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية المائية تدعم استدامة التنمية، ومن شأن تكامل هذه العناصر أن يعزز قدرة معان على استقطاب استثمارات نوعية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتوجهات الحكومة لتمكين المحافظات من أداء دور أوسع في الإنتاج والتصدير والتشغيل".

ولفت إلى أن "المشاركة المرتقبة لأكثر من 700 مسؤول ومستثمر وقائد أعمال، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية والتنموية، تتيح حوارا مباشرا حول الفرص المطروحة واحتياجات المستثمرين ومتطلبات تطوير المشروعات، وفرصة لعرض مقومات معان وما تتيحه هذه المشروعات من آفاق استثمارية".

وأضاف أبو تايه: "نتطلع إلى شراكات تستند إلى الجدوى الاقتصادية، وتستجيب لاحتياجات المستثمرين، وتعزز ارتباط المشروعات بالاقتصاد المحلي من خلال التشغيل والتدريب والتوريد والخدمات المساندة"، مشيرا إلى أن "قيمة الاستثمار بالنسبة لمعان تتجسد في قدرته على توليد نشاط اقتصادي يمتد أثره إلى أبناء المحافظة ومؤسساتها وأعمالها".

وأوضح أن "الشركة تعمل، في إطار دورها واختصاصاتها، على تطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة وتهيئتها لاستقبال المشروعات، والتعاون مع الشركاء والجهات المعنية بما يدعم قرارات المستثمرين ويعزز فرص استدامة أعمالهم"، مؤكدا: "إننا نتطلع إلى أن يسهم المؤتمر في توسيع خريطة الاستثمار في المملكة، وأن تكون معان جزءا فاعلا من مخرجاته".