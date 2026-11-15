البيتكوين تهبط 20 % منذ أكتوبر وتسجل أدنى مستوى في 4 أشهر

خبرني - دخلت سوق العملات المشفرة موجة جديدة من الضغوط البيعية، مع هبوط عملة «البيتكوين» إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، بعدما فقدت أكثر من 20 % من قيمتها منذ 21 أكتوبر، وسط تضافر عوامل تتراوح بين خروج الاستثمارات المؤسسية، وتصفية مراكز الشراء الممولة بالاقتراض، وتصاعد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وتراجعت «البيتكوين» خلال تعاملات عطلة نهاية الأسبوع إلى نحو 62022 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 14 يوليو، بعدما هبطت بنسبة 5.7 %، خلال جلسة السبت في الولايات المتحدة، وواصلت خسائرها خلال التداولات الآسيوية، الأحد، بنسبة إضافية بلغت 3.7 %، قبل أن تقلص جانباً من خسائرها، وترتفع إلى نحو 64800 دولار، وبذلك تكون العملة قد فقدت نحو 16 % من قيمتها خلال أسبوع واحد، في واحدة من موجات الهبوط الحادة، التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة.

وامتدت الضغوط إلى العملات الرئيسية الأخرى، إذ تراجعت «إيثر»، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنسبة 8 % خلال الجلسة الأمريكية، قبل أن تهبط 3.4 % إضافية في التداولات الآسيوية، مسجلة 1711 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 8 يوليو، ثم تعافت جزئياً إلى نحو 1800 دولار.



مليارات الدولارات تحت التصفية

وشكلت تصفية المراكز الاستثمارية الممولة بالرافعة المالية أحد أبرز محركات الهبوط، بعدما أدت الانخفاضات الحادة إلى إجبار المتداولين على إغلاق مراكز الشراء لتغطية الخسائر، وتلبية متطلبات الضمانات، ما أطلق موجة إضافية من عمليات البيع.

ووفق بيانات «كوين غلاس» (Coinglass) بلغت عمليات تصفية مراكز الشراء في العملات المشفرة نحو 1.3 مليار دولار خلال 24 ساعة حتى الجمعة، فيما ارتفعت قيمة التصفية الإجمالية إلى نحو 1.95 مليار دولار، خلال الساعات الأربع والعشرين المنتهية عند ظهر الأحد بتوقيت سنغافورة، منها 758 مليون دولار في مراكز «البيتكوين»، و466 مليون دولار في «إيثر»، واستحوذت مراكز الشراء على النصيب الأكبر.

وتؤدي هذه التصفية المتتابعة إلى تضخيم التقلبات، إذ تدفع عمليات الإغلاق الإجباري إلى مزيد من البيع، الأمر الذي يضغط على الأسعار، ويؤدي بدوره إلى تصفية مراكز أخرى، في حلقة تعزز سرعة الهبوط.

وقال ريتش روزنبلوم، الشريك المؤسس لشركة «جي إس آر» (GSR) المتخصصة في صناعة السوق للعملات المشفرة، إن التحركات الأخيرة تحمل طابعاً فنياً، مشيراً إلى هبوط «البيتكوين» دون متوسطها المتحرك لـ200 يوم، البالغ نحو 73 ألف دولار، وهو ما حفز موجة من تصفية المراكز، وفتح مراكز بيع جديدة، مع اقتراب العملة من مستوى دعم فني.



نزوح الاستثمارات المؤسسية

وفي موازاة ضغوط التداول تزايدت عمليات سحب الاستثمارات من صناديق «البيتكوين» المتداولة في البورصة الأمريكية، التي تمثل إحدى القنوات الرئيسية لدخول المؤسسات إلى السوق. وسجلت الصناديق الفورية صافي تدفقات خارجة بنحو 3 مليارات دولار، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر، فيما بلغت التدفقات الخارجة نحو 1.91 مليار دولار خلال الأيام السبعة الماضية، وفق بيانات التقرير الأول.

وتزامن ذلك مع تراجع إقبال المستثمرين المؤسسيين منذ اختراق منصة «بينانس» في 29 أكتوبر، والذي بلغت قيمته نحو 6 مليارات دولار، بحسب التقرير الثاني، ما أضاف عاملاً جديداً من عدم اليقين إلى السوق، كما أسهمت قوة الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في زيادة الضغوط، إذ تجعل العوائد المرتفعة الأدوات الاستثمارية التقليدية أكثر جاذبية مقارنة بالأصول التي لا تدر عائداً دورياً، مثل العملات المشفرة.

وزادت المخاوف التنظيمية من حذر المستثمرين، مع التوقعات بتشديد الرقابة الأمريكية على القطاع بعد استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس اعتباراً من العام المقبل، فضلاً عن تحول جزء من السيولة الاستثمارية نحو فرص في قطاع الذكاء الاصطناعي، مع ترقب الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» (Anthropic).

وقال ريتشارد غالفين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «دي إيه سي إم» (DACM) للاستثمار في العملات المشفرة، إن الطرح المرتقب قد يجذب رؤوس أموال بعيداً عن الأصول الرقمية، مشيراً إلى أن العملات المشفرة لا تزال تستخدم مصدراً للتمويل قصير الأجل، خصوصاً من المستثمرين الأفراد، في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

وتترقب الأسواق قدرة «البيتكوين» على استعادة مستوياتها الفنية الرئيسية، وفي مقدمتها المتوسط المتحرك لـ200 أسبوع قرب 67 ألف دولار، باعتباره مؤشراً مهماً لتقييم فرص التعافي، فيما قد يؤدي استمرار التدفقات الخارجة وضعف شهية المخاطرة إلى إبقاء التقلبات والضغوط البيعية حاضرة، خلال الفترة المقبلة.