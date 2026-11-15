الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان أغطية شتوية على النازحين في غزة

خبرني - واصلت الحملة الأردنية للاغاثة والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تنفيذ تدخلاتهما الإنسانية ضمن حملة الشتاء في قطاع غزة، من خلال توزيع الأغطية الشتوية (الحرامات) على العائلات النازحة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة النازحين ومساعدتهم على مواجهة البرد، في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشونها.

هذه المبادرة جاءت استكمالا لجهود الحملة الأردنية والهيئة الهاشمية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع، لا سيما مع حلول فصل الشتاء، وما يرافقه من تحديات إضافية تواجه العائلات التي فقدت منازلها وتعيش في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء.

وتؤكد الحملة استمرار العمل على إيصال المساعدات الشتوية إلى العائلات النازحة في مختلف مناطق قطاع غزة، انطلاقاً من مسؤوليتها الإنسانية وحرصها على مساندة الأهالي في مواجهة تداعيات الحرب والنزوح.