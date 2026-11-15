منتخب النشامى يغادر إلى الدوحة لمواجهة أستراليا وديا

خبرني - غادر المنتخب الوطني لكرة القدم عمان الأحد، متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة، للقاء المنتخب الأسترالي وديا الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب الوطني قد اختتم تدريباته الفنية والبدنية في عمان أمس السبت، بقيادة المدرب المغربي بادو الزاكي، الذي يسعى إلى الاستفادة فنيا وبدنيا من المباراة الودية.

وتضم قائمة المنتخب لمباراة أستراليا 24 لاعبا، هم عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، مراد الفالوجي، يزن العرب، عبدالله نصيب، محمد أبو النادي، أحمد عبد ربه، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، يوسف قشي، غيث المدادحة، عامر جاموس، علي عزايزة، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي علوان، محمد أبو غوش، عودة الفاخوري ومحمود مرضي.

يذكر أن قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 أوقعت منتخب النشامى، وصيف النسخة السابقة، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.

وتقام نهائيات كأس آسيا بموعدها الجديد خلال الفترة من 23 كانون الأول 2027 ولغاية 21 كانون الثاني 2028 في السعودية.