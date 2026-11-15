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تشييع رفات 70 شهيدا انتشلوا من تحت الأنقاض شمالي غزة

  • 15 نوفمبر 2026
  • 14:57
تشييع رفات 70 شهيدا انتشلوا من تحت الأنقاض شمالي غزة

خبرني  - شيعت أهالي قطاع غزة، اليوم الأحد، رفات وجثامين 70 شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض المباني والمنازل المدمرة بفعل قصف الاحتلال منطقة الصفطاوي شمالي القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مواطنين وطواقم محلية قاموا بانتشال 70 جثمانا منها 60 معلومة الهوية، وسط معيقات وصعوبات ونقص الإمكانيات والمعدات اللازمة لعمليات رفع الركام والأنقاض التي تحتها رفات شهداء.

وتتواصل في قطاع غزة عمليات انتشال الرفات والجثامين بالتعاون بين جهات محلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر من تحت ركام البنايات المدمرة جراء القصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.

ويمنع الاحتلال انتشال الجثامين تحت البنايات المدمرة في منطقة ما يسمى بالخط الأصفر التي يسيطر عليها شرق طريق صلاح الدين الرئيسي.

يذكر أن نحو 8000 جثمان ورفات ما زالت موجودة تحت أنقاض المباني المدمرة منذ حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في السابع من تشرين الأول 2023.

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