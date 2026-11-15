الأستاذة القديمات من جامعة عمان العربية تزور السفارة الأردنية في لندن لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات البريطانية

خبرني - في إطار جهود جامعة عمان العربية الهادفة إلى توسيع شبكة علاقاتها الأكاديمية الدولية وتعزيز حضورها في المؤسسات التعليمية والبحثية العالمية، زارت الأستاذة نادية القديمات مساعد رئيس جامعة عمان العربية للشؤون المالية والإدارية والمدير التنفيذي، مقر سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في العاصمة البريطانية لندن، يرافقها الأستاذ الدكتور محمد عودة رئيس الأكاديمية العالمية للصحة الرقمية في بريطانيا، حيث كان في استقبالهم معالي الأستاذ علاء اللوزي نائب السفير الأردني في لندن، وسعادة القنصل الأستاذ فارس خريس.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الأكاديمي والمؤسسي، حيث استعرضت القديمات مسيرة جامعة عمان العربية وما شهدته من تطور وتوسع في مبانيها وبنيتها التحتية ومرافقها التعليمية بما يواكب النمو في أعداد الطلبة والتوسع في برامجها الأكاديمية وتخصصاتها المتنوعة، ويعزز قدرتها على توفير فرص تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل والتطورات العلمية والمهنية، كما سلّطت الضوء على الكليات والمراكز التي تحتضنها الجامعة، والبرامج الأكاديمية التي تطرحها في مختلف الدرجات العلمية كالتخصصات المستحدثة والفريدة من نوعها، وفي مقدمتها الكلية التقنية، وكلية علوم الطيران، الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، واستعرضت كذلك عدداً من التخصصات النوعية على مستوى البكالوريوس، إلى جانب برامج الدراسات العليا، ومنها ماجستير اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية، والفقه واصوله، والتحكيم وفض النزاعات التجارية، والإدارة الاستراتيجية، بما يعكس تنوع الخيارات التعليمية التي توفرها جامعة عمان العربية وحرصها على استحداث برامج نوعية تلبي احتياجات القطاعات المهنية المختلفة، كما تناولت دور مركز الاستشارات والتدريب في تقديم الدبلومات المهنية والبرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع الكليات والجهات ذات العلاقة، مستعرضةً حصوله على تجديد ترخيصه من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، واعتماداته في عقد الامتحانات وإصدار الشهادات المهنية والعالمية والمحلية، وتطرّق اللقاء إلى دور جامعة عمان العربية في دعم مفاهيم التنمية المستدامة وتعزيز مسؤولية مؤسسات التعليم العالي تجاه المجتمع والبيئة، من خلال استضافتها للمجلس العربي للتنمية المستدامة، المنبثق عن اتحاد الجامعات العربية، والذي يهدف إلى تفعيل الدور التنموي للجامعات والمؤسسات الأكاديمية العربية، ونشر ثقافة الالتزام الأخلاقي تجاه المجتمع والبيئة، وتعزيز مساهمة التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه أعرب معالي الأستاذ اللوزي عن اعتزازه بزيارة الأستاذة نادية القديمات مساعد رئيس جامعة عمان العربية للشؤون المالية والإدارية والمدير التنفيذي، إلى مقر السفارة الأردنية في لندن، مشيداً بالدور الذي تضطلع به الجامعة في تطوير مسيرة التعليم العالي في الأردن والمنطقة، وما تقدمه من برامج وتخصصات أكاديمية تواكب المستجدات العلمية واحتياجات سوق العمل، مؤكداً لأهمية تعزيز التواصل والتعاون مع الجامعة، ومعرباً عن استعداد السفارة لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم جهودها في بناء شراكات وإبرام اتفاقيات تعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية البريطانية، بما يفتح آفاقاً أوسع للتبادل العلمي والبحثي وتنفيذ البرامج المشتركة.

بدوره أشار الدكتور عودة إلى أوجه التعاون القائم بين الأكاديمية العالمية للصحة الرقمية وجامعة عمان العربية، مؤكداً أهمية البناء على هذا التعاون وتوسيع مجالاته من خلال إطلاق مبادرات وتنفيذ مشاريع أكاديمية وتدريبية وبحثية مشتركة، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الجانبين، ويسهم في تطوير التعليم والتدريب في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصحية ذات العلاقة.

وفي ختام الزيارة ثمّنت القديمات حفاوة الاستقبال والتعاون الذي أبدته السفارة الأردنية في لندن، مشيدةً بدورها في تعزيز التواصل بين المؤسسات الوطنية ونظيراتها البريطانية، ومؤكدةً أهمية البناء على هذا اللقاء لمواصلة التنسيق واستكشاف فرص التعاون المشترك، بما يدعم إقامة شراكات أكاديمية وبحثية وتدريبية، ويسهم في توسيع شبكة علاقات جامعة عمان العربية الدولية وتعزيز حضورها في الأوساط الأكاديمية العالمية.