إضافة 5 علامات للخريجين الذين تقدموا بطلبات توظيف قبل كانون الأول 2023

خبرني - قالت النائب هالة الجراح إن رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، أبلغها بإجراء تعديلات على نظام الاستقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024، وذلك استجابة لسؤال نيابي وجهته إلى الحكومة، ممثلة بوزيرة تطوير القطاع العام.

وأوضحت الجراح في منشور لها على فيسبوك أن التعديلات تهدف إلى زيادة فرص الخريجين القدماء في امتحانات الهيئة، إذ ستُضاف خمس علامات لأي متقدم لوظيفة يثبت أن لديه طلبًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة قبل كانون الأول 2023.

وأضافت أن هذه الخطوة جاءت لمراعاة ظروف الخريجين الذين أمضوا سنوات في انتظار التعيين، مع الحفاظ على متطلبات الكفاءة والجدارة، من دون أن تضمن التعيين أو تعيد العمل بالنظام التنافسي.

وبحسب التعليمات الجديدة، خُصصت 80 علامة للامتحان النظري، مقابل 20 علامة للمقابلة الشخصية. كما اعتمدت الهيئة أسسًا جديدة للتحقق من مكان إقامة المتقدمين للوظائف المرتبطة بنقاط جغرافية محددة، بما يعزز عدالة المنافسة ويحمي فرص المؤهلين المقيمين في المناطق المعنية.

وكانت الجراح قد وجهت سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء في 18 آب 2026، استفسرت فيه عن أسباب إلغاء العمل بمخزون ديوان الخدمة المدنية والاعتماد على الإعلانات المفتوحة الصادرة عن هيئة الخدمة والإدارة العامة. وتناول السؤال مصير المتقدمين الذين أمضوا سنوات طويلة في انتظار التعيين، وأعداد المنتظرين ومدد انتظارهم، وأثر شروط العمر على فرصهم في التنافس، إلى جانب الدراسات التي استندت إليها الحكومة والبدائل المتاحة للخريجين الذين سيخرجون من المخزون.