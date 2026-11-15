رئيس مجلس النواب يستقبل أسرة الشهيد جواد السلايطة

خبرني - أكد رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة أن الشهيد جواد السلايطة ابن لكل الأردنيين، وأن تضحياته ستبقى حاضرة في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، مشددا على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وشعبه ومؤسساته عصي على الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال استقبال الطراونة، الأحد، والد الشهيد جواد السلايطة وأفراد أسرته، بحضور أعضاء المكتب الدائم وعدد من النواب.

وقال الطراونة إن دماء شهداء الوطن ستبقى أمانة في أعناق الأردنيين، وإن تضحياتهم ستظل صفحات مضيئة في سجل الوطن، مؤكدا أن الكلمات مهما بلغت لا تستطيع أن تفي الشهداء حقهم أو تعبر عن حجم الفخر والاعتزاز بتضحياتهم.

وأضاف أن التفاف الأردنيين حول جلالة الملك والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية يشكل صمام أمان في مواجهة الإرهاب وكل من يحاول النيل من أمن الأردن واستقراره، لافتا إلى أن تضحيات الشهداء تزيد الأردنيين إصرارا على حماية وطنهم وصون منجزاته.

وأشار إلى أن الأردنيين يشاركون أسرة الشهيد حزنها، ويقفون إلى جانبها بكل ما يحملونه من محبة ووفاء، مؤكدا أن اسم الشهيد وتضحيته سيظلان موضع فخر واعتزاز.

وأعرب الطراونة وأعضاء المكتب الدائم والنواب الحاضرون عن اعتزازهم بتضحيات الشهيد السلايطة، مؤكدين وقوفهم إلى جانب أسرته وأسر شهداء الوطن، ومشددين على أن تضحيات أبناء الأردن ستبقى مصدر فخر للأجيال وعنوانا للوفاء والانتماء.