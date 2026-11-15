مركز الابداع والابتكار في (عمان العريبة) يعقد جلسة تحكيم لتأهيل الافكار والمشاريع للمشاركة في مسابقة الجامعات الأردنية 2026

خبرني - انطلاقًا من حرص جامعة عمان العربية على دعم الإبداع والابتكار وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى طلبتها، عقد مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة جلسة لتحكيم الأفكار والمشاريع المشاركة في مسابقة الجامعات الأردنية 2026، التي ينظمها مركز الملكة رانيا للريادة، والتي تهدف إلى اكتشاف الأفكار الريادية والمشاريع الابتكارية لدى طلبة الجامعات الأردنية، ودعمها وتمكين أصحابها من تطويرها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

وشهدت المسابقة مشاركة (13) فكرة ريادية، خضعت (8) أفكار منها لمرحلة التحكيم بعد استيفائها شروط المشاركة، حيث تولّت لجنة تحكيم متخصصة من خبراء مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال تقييم الأفكار وفق معايير علمية محددة، تراعي مستوى الابتكار والإبداع، ومدى قابلية المشاريع للتطوير والتطبيق، وأسفرت نتائج التحكيم عن ترشيح مشروعين للمشاركة في المراحل التالية من المسابقة، وهما: مشروع (AquaGuard AI)، بقيادة الطالب زيد الشوبكي، وبمشاركة الطلبة ماريا الشيشاني، والطالب قصي القاضي، والطالب محمد الخرابشة من كلية تكنولوجيا المعلومات، ومشروع (RoadPulse-AI)، بقيادة الطالب قصي القاضي، وبمشاركة الطلبة محمد الخرابشة، وماريا الشيشاني، وزيد الشوبكي من كلية تكنولوجيا المعلومات، وتكوّنت لجنة التحكيم من نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عمان العربية وخبراء المركز، وهم: الدكتور حسام محاسنة، والدكتور سعيد الطاهات من كلية تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نسيبة القطيش من كلية الصيدلة، والدكتور بشار بدر، والدكتورة بيان الطريفي من كلية العلوم الطبية التطبيقية، والدكتورة ساجدة معابرة من كلية الأعمال، والدكتورة كفى الحروب من كلية الحقوق.

ويأتي هذا النشاط في إطار جهود مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في جامعة عمان العربية لتعزيز ثقافة الابتكار والريادة لدى الطلبة، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لأصحاب الأفكار الإبداعية، مما يسهم في تنمية قدراتهم وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع وحلول قابلة للتطبيق، فضلاً عن تشجيع مشاركتهم في المسابقات والمبادرات الوطنية التي تدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات الأردنية، وفي الختام، تمنى المركز للفريقين المرشحين التوفيق والنجاح في المراحل المقبلة من المسابقة، وتحقيق نتائج متميزة تعكس قدراتهم الإبداعية والريادية.