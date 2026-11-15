القوات اليمنية تنسحب من منطقة قرب باب المندب والحوثيون يسيطرون عليها

خبرني - أعلنت القوات الموالية للحكومة اليمنية انسحابها من مواقع غرب تعز قرب مضيق باب المندب، بينما أعلن الحوثيون السيطرة على خطوطها الخلفية.

وقالت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، إنها نفذت عملية إعادة تموضع لقواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، متجهة نحو عدن حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية.

وقالت القوات الجنوبية في بيان إن الخطوة تأتي انطلاقا من أولوية تأمين العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات والتعامل مع التهديدات القائمة، وفق البيان.

من جهته، قال مصدر عسكري تابع لجماعة الحوثي إن القوات المنسحبة خسرت مواقعها وخطوطها الخلفية واضطرت للتراجع باتجاه عدن بدعوى حماية المدينة.

ويمنح انسحاب القوات الحكومية من منطقة باب المندب الحوثيين سيطرة أكبر على الممر البحري الضيق، ويزيد الضغط على حركة الملاحة البحرية العالمية، في وقت تواصل فيه إيران تعطيل حركة المرور عبر مضيق هرمز على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية.

ومن شأن هذا الضغط المزدوج أن يزيد من تعطل إمدادات منتجي النفط في الخليج عبر طرق الشحن الرئيسية لهم، إذ عد مضيق باب المندب واحدا من أهم الممرات المائية وأكثرها ازدحاما في العالم لشحن السلع والبضائع، لا سيما تلك المتجهة من آسيا إلى أوروبا عبر قناة السويس المصرية.

وكانت القوات الحكومية قد شنت حملة عسكرية في أكتوبر الماضي لاستعادة السيطرة على المناطق الساحلية الاستراتيجية من الحوثيين، الذين كانوا قد تقدموا جنوبا في سبتمبر الماضي في محاولة للسيطرة على كامل الساحل اليمني على البحر الأحمر.

وأدى ذلك الهجوم الخاطف إلى وصول الحوثيين إلى مسافة قريبة من باب المندب.