الأردن .. القوة البحرية والزوارق الملكية الأردنية تحبط محاولة تسلل بحرية

خبرني - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية أحبطت أمس السبت، محاولة تسلل شخص ضمن المياه الإقليمية الأردنية، على إحدى واجهاتها البحرية.

وأشار المصدر إلى إنه جرى التعامل مع الموقف بعد رصد الشخص يحاول التسلل سباحة داخل المياه الإقليمية، وتم التحرك فورا إلى الموقع، وضبط المتسلل وتحويله للجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوة البحرية والزوارق الملكية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية محاولة تسلل أو تهريب على الحدود البحرية للمملكة، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

