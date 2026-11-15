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  • إشادات واسعة بأداء الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام ودوره في مواجهة الشائعات

إشادات واسعة بأداء الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام ودوره في مواجهة الشائعات

  • 15 نوفمبر 2026
  • 13:56
إشادات واسعة بأداء الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام ودوره في مواجهة الشائعات

خبرني - حظي الأداء الإعلامي لمديرية الأمن العام بإشادات واسعة من مراقبين، ثمّنوا الجهود التي بذلتها الأجهزة المعنية بالإعلام الأمني خلال الفترة الماضية، ولا سيما في سرعة نقل المعلومات والتعامل مع الشائعات والأخبار غير الدقيقة.

وأشاد مراقبون باستمرار التدفق الإعلامي للأخبار والرسائل التوعوية الصادرة عن مديرية الأمن العام، مؤكدين أهمية هذا النهج في إبقاء المواطنين على اطلاع بالمستجدات، وتعزيز الوعي بالقضايا الأمنية والمجتمعية.

وأشاروا إلى أن الإعلام الأمني أظهر سرعة في الاستجابة لما يُتداول من معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إصدار التوضيحات اللازمة وتصحيح الأخبار المتداولة، بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات.

ولفت المراقبون إلى أهمية الجمع بين التغطية الإخبارية والتوعية المجتمعية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تعزيز التواصل بين المؤسسة الأمنية والمواطنين.

وأكدوا أن سرعة نشر المعلومات الدقيقة والرد على الشائعات تسهم في تعزيز ثقة الجمهور بالمصادر الرسمية، وتحدّ من تداول الأخبار المضللة، خصوصاً في القضايا التي تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام.

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