ويزر دفاع الاحتلال يشيد بحظر مصر للإخوان المسلمين

خبرني - أثار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ضجة سياسية بعد إشادته بقرار مصر حظر جماعة الإخوان المسلمين، محذرا في الوقت ذاته من أي محاولة لضم أحزاب عربية إلى الحكومة الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "زمان" الإسرائيلية إن وزير الدفاع إسرائيل كاتس حذر من محاولات ضم جهات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين إلى الائتلاف والحكومة في إسرائيل، مؤكدا أن لمثل هذا الإجراء تداعيات خطيرة على أمن الدولة.



وأضافت الصحيفة العبرية أن كاتس أشار في بيانه إلى أن مصر أكملت عملية حظر جماعة الإخوان المسلمين، مشددا على أن الجماعة تعمل بالتعاون مع حركة حماس ومع المنظمة الأم للإخوان في تركيا لتعزيز ثورة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن رئيس جهاز المخابرات الخارجية في حماس، خالد عنان، يروج ويمول نشاط المنظمة في هذا الشأن، بالتعاون مع جهات في النظام الإيراني، لافتة إلى أن الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية رحبت بالقرار المصري.



وفي السياق ذاته، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن وزير الدفاع وجه انتقادات لاذعة لجهات سياسية في إسرائيل تعمل، حسب وصفه، حتى بعد أحداث السابع من أكتوبر، على ضم ما أسماه الحركة الشقيقة لحماس إلى الحكومة.

وأضافت القناة العبرية أن كاتس ادعى أن رئيس هذه الحركة، منصور عباس، يرفض تصنيف حماس كمنظمة إرهابية، وهو مرتبط بأيديولوجية تسعى لتحويل إسرائيل إلى خلافة إسلامية.



وأشارت إلى أن كاتس واصل تحذيراته مؤكدا أن من هم مستعدون للإطاحة برئيس أكبر وأقوى دولة عربية باسم أيديولوجية إسلامية متطرفة، لن يترددوا في ذبح الدولة اليهودية إذا أتيحت لهم الفرصة، داعيا في ختام بيانه إلى صياغة إجماع وطني واسع ضد التعاون مع الأحزاب العربية الإسلامية والقومية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر سياسي متصاعد داخل إسرائيل حول تركيبة الحكومة المستقبلية واحتمالية تحالفات مع القائمة المشتركة أو حزب راعام.