اختفاء رضيع في مطار بن غوريون.. والعثور عليه في مكان غير متوقع!

خبرني - شهد مطار بن غوريون حادثة غير اعتيادية، بعدما صعد طفل يبلغ من العمر عامين على جهاز نقل الحقائب (حزام نقل الأمتعة)، يوم الخميس الماضي، وظل يتحرك عليه لعدة دقائق قبل أن يتوقف عند محطة فرز الحقائب.

وبحسب التفاصيل، كان الطفل قد ابتعد عن والديه، اللذين كانا يستعدان للسفر إلى مدينة لارنكا القبرصية، وصعد دون انتباههما على الجهاز المخصص لنقل الأمتعة في منطقة غير مأهولة بالموظفين.

ولم يكتشف الوالدان اختفاء طفلهما إلا مع اقترابهما من إنهاء إجراءات تسجيل السفر، ما دفعهما إلى الاتصال بالشرطة التي باشرت إجراءات البحث عن طفل مفقود داخل المطار. وعُثر على الطفل في نهاية المطاف فوق حزام نقل الأمتعة، وهو بصحة جيدة ولم يُصب بأذى.

وعقبت سلطة المطارات في بيان على الحادثة بالقول: "كان الطفل دون إشراف والديه، وابتعد عنهما قبل أن يصعد على جهاز نقل الأمتعة غير المأهول بالموظفين. الموضوع قيد معالجة الشرطة مع والديه".