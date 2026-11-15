الضمان الاجتماعي: حريصون على تعزيز التواصل مع المغتربين الأردنيين

خبرني - عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لقاءً تواصلياً عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom) مع أبناء الجالية الأردنية في العاصمة السعودية الرياض، ضمن مبادرتها «الضمان بين أهلنا في الغربة»، وبالتنسيق مع ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم، بهدف تعزيز التواصل مع المغتربين الأردنيين والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالضمان الاجتماعي وخدماته.

وقال مدير عام المؤسسة حازم الرحاحلة إن المؤسسة حريصة على تعزيز التواصل المباشر مع المغتربين الأردنيين في مختلف دول العالم، وتسهيل استفادتهم من خدماتها التأمينية والإلكترونية، وتمكينهم من متابعة شؤونهم التأمينية والمحافظة على اشتراكاتهم الاختيارية من أماكن إقامتهم خارج المملكة، مؤكداً أن هذه اللقاءات تتيح للمؤسسة الاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم التأمينية.

من جانبه، ثمّن رئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم المهندس أيمن الرفاعي هذه المبادرة، مشيداً بحرص المؤسسة على التواصل مع أبناء الجالية الأردنية في مختلف دول العالم، والاستماع إلى احتياجاتهم والإجابة عن استفساراتهم، مؤكداً أهمية استمرار هذه اللقاءات وتوسيع نطاقها لما لها من دور في تعزيز الوعي التأميني وتسهيل استفادة المغتربين من خدمات الضمان الاجتماعي وإبقائهم على تواصل مع مؤسسات وطنهم.

وتناول اللقاء أهمية الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي ودوره في توفير الحماية الاجتماعية للمغتربين والمحافظة على حقوقهم التأمينية، كما استعرض ممثلو المؤسسة الخدمات الإلكترونية المتاحة للمشتركين اختيارياً، وآليات تقديم طلبات الاشتراك وتعديل الزيادة السنوية وتسديد الاشتراكات إلكترونياً، بما في ذلك خدمات الدفع المتاحة عبر التطبيق الهاتفي الجديد للضمان الاجتماعي، الأمر الذي يتيح للمغتربين إنجاز معاملاتهم بسهولة من خارج المملكة دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة.

وشهد اللقاء تفاعلاً من المشاركين، حيث أجاب مسؤولو المؤسسة عن استفساراتهم المتعلقة بشروط الاشتراك الاختياري ومنافعه التأمينية والخدمات الرقمية ووسائل الدفع المتاحة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تنفذها المؤسسة في إطار مبادرة «الضمان بين أهلنا في الغربة»، بهدف تعزيز التواصل الدوري مع أبناء الجاليات الأردنية في مختلف دول العالم، ومن المقرر أن تشمل اللقاءات دولاً ومناطق أخرى بالتنسيق مع ملتقى النشامى والجهات الممثلة للجاليات الأردنية في الخارج.

وحضر اللقاء مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة، ومساعد المدير العام للدراسات والمعلومات جلال الخصاونة، ومستشار المدير العام علي الختالين، ومدير مديرية الاشتراك الاختياري حسام الجبالي، فيما أدار اللقاء مدير مديرية الإعلام والاتصال في المركز الإعلامي الدكتور ماجد الوشاح، ورئيس قسم الاتصال أنس أبو اشتيه.