خبرني - كشفت وكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس التراجع عن شنّ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، في حال امتنعت طهران والحوثيون في اليمن عن تنفيذ هجمات أو استفزازات جديدة، وذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل الضغط باتجاه استئناف العمليات العسكرية، وسط تحركات أمريكية لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة.

ونقلت رويترز، السبت، عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات أن ترامب أبلغ كبار مستشاريه خلال الأيام الأخيرة بأنه يفكر في تعليق الهجمات على إيران، بعد سلسلة من الاجتماعات مع فريق الأمن القومي وإحاطات استخباراتية بشأن تطورات الحرب.

ويأتي ذلك في ظل تباين مواقف ترامب بين التهديد بتصعيد العمليات العسكرية والتلويح بإنهاء الأعمال القتالية، فيما يقول مسؤولون حاليون وسابقون إنه لم يحسم بعد قراره بشأن كيفية إنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فبراير/شباط الماضي.

وأبدى الرئيس الأمريكي، بحسب المصادر، تفهماً لمواقف حلفاء إقليميين طالبوه بتجنب العودة إلى حرب واسعة النطاق.

وقال ترامب في مقابلة مع المذيع الرياضي ستيفن إيه سميث، الخميس: "يمكنني إنهاؤها فوراً، لكن بناء على طلب الدول التي أسعى إلى حمايتها، فإننا نتبع مساراً أطول قليلاً وأكثر تحضراً".

وفي تعليق على هذه التقارير، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب هو صاحب القرار النهائي بشأن التحركات العسكرية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتمتع بموقع قوي في ظل سيطرتها، بحسب قوله، على مضيق هرمز وتدهور الاقتصاد الإيراني.

وأضاف المسؤول أن الرئيس وحده يعرف ما الذي سيفعله ومتى سيتخذ قراره.

ولم ترد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية على طلبات رويترز للتعليق.

السعودية وتركيا تحذران من استئناف الحرب

وبحسب رويترز، أجرى ترامب خلال الأسبوعين الماضيين اتصالات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب خلالها رأيهما بشأن استئناف الهجمات على إيران.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي رفيع وشخص آخر مطلع على المحادثات أن الزعيمين حثّا ترامب على عدم استئناف الضربات العسكرية، لكنه لم يقدم أي تعهد بشأن قراره النهائي.

وكشف شخصان مطلعان على اتصال جرى في 31 أكتوبر/تشرين الأول أن ترامب أبلغ ولي العهد السعودي عزمه على شن هجمات جديدة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

إلا أن محمد بن سلمان حثّه على التريث، معتبراً أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران تحقق نتائج، وأن استمرار الضغوط الاقتصادية قد يكون أكثر فاعلية من العودة إلى المواجهة العسكرية.

ولم ترد وزارة الخارجية السعودية على طلب للتعليق.

أما على الجانب التركي، فقد تحدث ترامب مع أردوغان ثلاث مرات منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً للرئاسة التركية.

وشدد البيان الرسمي الصادر عقب اتصالهما في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني على ضرورة إنهاء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي السياق ذاته، نقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين اطلعا على تقييمات استخباراتية أن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية الأمريكية يلحقان أضراراً بالاقتصاد الإيراني، ومن المتوقع أن يواصلا الضغط على طهران.

وتسعى واشنطن أيضاً إلى توسيع نطاق القيود المفروضة على إيران، من خلال منع دخول الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية أو بحر قزوين، إضافة إلى الحصار البحري المستمر منذ أشهر.

حاملة طائرات أمريكية ثالثة تتجه إلى المنطقة

ورغم المؤشرات إلى احتمال التهدئة، تواصل الولايات المتحدة الاستعداد لخيارات عسكرية إضافية.

ونقلت رويترز عن ثلاثة أشخاص مطلعين على التخطيط العسكري الأمريكي أن حاملة طائرات ثالثة تتجه إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، لتحل محل إحدى حاملتي الطائرات الموجودتين حالياً في المنطقة.

لكن المصادر أوضحت أن واشنطن قد تقرر الإبقاء على حاملات الطائرات الثلاث في المنطقة إذا اقتضت التطورات العسكرية ذلك.

وتشمل الخيارات المطروحة أمام ترامب تنفيذ ضربات جديدة ضد المنشآت النووية الإيرانية الواقعة تحت الأرض، رغم أن القوات الأمريكية سبق أن استهدفت هذه المنشآت، وأن فاعلية أي هجمات إضافية لا تزال غير واضحة.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، خلصت تقييمات استخباراتية إلى أن استئناف الضربات الجوية لن يؤدي على الأرجح إلى تغيير جوهري في المطالب الإيرانية خلال المفاوضات.

وفي المقابل، تلقى ترامب إحاطات بشأن مخزونات الأسلحة الأمريكية، التي انخفض بعضها إلى مستويات تثير القلق.

وكانت رويترز قد أفادت في أغسطس/آب بأن الولايات المتحدة استهلكت "تقريباً جميع" ذخائرها الدقيقة بعيدة المدى، فيما قال مصدر مطلع إن هذه المخزونات المستخدمة من الذخائر لم تعوّض بعد.

لكن مسؤولاً في البيت الأبيض نفى وجود نقص قد يعرقل العمليات العسكرية، مؤكداً أن الجيش الأمريكي يمتلك ما يكفي من الذخائر لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية للرئيس.

ضغوط إسرائيلية لاستئناف الضربات

وفي مقابل الدعوات السعودية والتركية إلى التهدئة، يواصل مسؤولون إسرائيليون الضغط على إدارة ترامب للانخراط في حملة عسكرية جديدة ضد إيران، بحسب مسؤول أمريكي تحدث إلى رويترز.

وإلى ذلك، توعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بـ "محو التهديد الإيراني".

وعيد نتنياهو، يوم السبت، جاء في إطار تجديده الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع خصمه زعيم المعارضة المكلّف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت.

وقال نتنياهو، في بيان مصوّر، إن اجتماعاً مع آيزنكوت يوم الخميس "زاد قناعته بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لضمان أمن إسرائيل"، مضيفاً بأن حكومة كهذه كفيلة "بالتخلّص من التهديد الإيراني مرّة وللأبد"، على حد تعبيره.

الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرة أمريكية فوق جزيرة قشم

وفي تطور عسكري آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيّرة قال إنها أمريكية من طراز "MQ-1" فوق جزيرة قشم جنوبي البلاد، السبت.

ونقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري أن منظومة دفاع جوي متطورة تابعة لقواته الجوية أسقطت الطائرة عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أي الحادية عشرة صباحاً بتوقيت غرينتش.

ووصف الحرس الثوري المسيّرة بأنها طائرة استطلاع وقتال تابعة للجيش الأمريكي، مشيراً إلى أنها الطائرة السابعة عشرة من هذا الطراز التي يقول إنه أسقطها.

وأضافت الوكالة أن الحرس الثوري قال إنه أسقط ما مجموعه 17 مسيّرة من طراز "MQ-1" و56 مسيّرة من طراز "MQ-9" منذ بدء العمليات العسكرية.