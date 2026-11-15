صيام الماء.. فوائد محتملة ومخاطر تستدعي الحذر

خبرني - يلجأ بعض الأشخاص إلى الامتناع عن الطعام والاكتفاء بشرب الماء لساعات طويلة أو حتى عدة أيام، أملا في إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم. ويعرف هذا الأسلوب باسم "صيام الماء"، الذي يثير اهتماما متزايدا بسبب فوائده الصحية المحتملة، رغم المخاطر التي قد ترافق ممارسته، خصوصا عند إطالة مدته من دون إشراف طبي.

يعتمد صيام الماء على الامتناع التام عن تناول الطعام والمشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية، والاكتفاء بالماء لفترة تتراوح عادة بين 24 و72 ساعة. ويلجأ إليه البعض بهدف إنقاص الوزن أو تحسين بعض المؤشرات الصحية، فيما يمارسه آخرون لأسباب دينية أو روحية، أو استعدادا لإجراءات طبية معينة، بحسب ما أورده موقع "Health".

ومع استهلاك مخزون الجلوكوز المتاح في الجسم، يبدأ بالاعتماد بصورة أكبر على الدهون للحصول على الطاقة، وقد يدخل في حالة تعرف باسم "الكيتوزية"، ينتج خلالها الكبد مركبات الكيتون التي يستخدمها الجسم مصدرا بديلا للطاقة.

4 فوائد صحية محتملة لصيام الماء

تشير أبحاث أولية إلى أن الصيام قد يرتبط بتحسين بعض المؤشرات الصحية، إلا أن الأدلة المتعلقة بصيام الماء تحديدا لا تزال محدودة، ولا تكفي للجزم بفعاليته في الوقاية من الأمراض أو علاجها.

ومن أبرز الفوائد التي يجري بحثها تحفيز عملية "الالتهام الذاتي"، وهي آلية طبيعية يتخلص الجسم من خلالها من مكونات الخلايا التالفة ويعيد تدويرها، بما يساعد في الحفاظ على كفاءة الخلايا. لكن معظم الأدلة المتعلقة بتأثير الصيام في هذه العملية جاءت من دراسات أجريت على الحيوانات.

وقد يرتبط الصيام أيضا بتحسين حساسية الإنسولين، إذ تشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يساعد الخلايا على الاستجابة بصورة أفضل لهذا الهرمون، المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، ما قد يسهم في تحسين استخدام الجسم للجلوكوز.

وفيما يتعلق بضغط الدم، قد يرتبط الصيام بتحسن بعض مؤشراته لدى أشخاص معينين، لكن النتائج تختلف بحسب الحالة الصحية ونوع الصيام ومدته، ولا توجد أدلة كافية تؤكد أن صيام الماء وسيلة آمنة أو فعالة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

كما قد يسهم الصيام في تحسين بعض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، من خلال تأثيره المحتمل في الوزن وضغط الدم ومؤشرات التمثيل الغذائي، إلا أن الأدلة الحالية لا تثبت أن صيام الماء يوفر حماية مباشرة من أمراض القلب.

مخاطر صيام الماء على الجسم

في المقابل، قد يؤدي الامتناع عن الطعام لفترات طويلة إلى مضاعفات صحية، حتى مع الاستمرار في شرب الماء، إذ يحتاج الجسم إلى عناصر غذائية وأملاح أساسية للحفاظ على وظائفه الحيوية.

ومن أبرز المخاطر اضطراب توازن الأملاح، فقد يؤدي الصيام إلى نقص بعض الإلكتروليتات، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية لعمل العضلات والأعصاب.

وقد يعاني الصائم انخفاض ضغط الدم والدوار والدوخة، خصوصا عند الانتقال من وضعية الجلوس إلى الوقوف، نتيجة التغيرات التي قد تطرأ على ضغط الدم وتوازن السوائل في الجسم.

ومن المضاعفات المحتملة أيضا نقص الصوديوم في الدم، إذ قد يؤدي الإفراط في شرب الماء من دون تعويض مناسب للأملاح إلى انخفاض تركيز الصوديوم، وهي حالة قد تسبب مضاعفات خطيرة.

ولا يقتصر انخفاض الوزن خلال الصيام على الدهون، إذ قد يفقد الجسم السوائل والكتلة العضلية أيضا، ما يعني أن التراجع السريع في الوزن لا يعكس بالضرورة خسارة الدهون وحدها.

فئات يجب أن تتجنب صيام الماء

لا يناسب صيام الماء جميع الأشخاص، وقد يشكل خطرا على مرضى السكري، خصوصا الذين يستخدمون الإنسولين أو أدوية خفض مستويات السكر، بسبب احتمالات حدوث هبوط حاد في الجلوكوز.

كما ينبغي على المصابين بأمراض الكلى المزمنة أو اضطرابات الأكل تجنبه، إلى جانب الأطفال والمراهقين والحوامل والمرضعات وكبار السن الأكثر عرضة للمضاعفات المرتبطة بالامتناع عن الطعام.

وتزداد أهمية الحذر لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية بصورة منتظمة، إذ قد يؤثر الصيام في مستويات السكر وضغط الدم وتوازن السوائل والأملاح، فضلا عن تفاعله مع بعض العلاجات.

هل يستحق صيام الماء التجربة؟

قد يؤدي الامتناع عن الطعام لعدة أيام إلى انخفاض سريع في الوزن، لكن هذا الانخفاض لا يعني بالضرورة التخلص من الدهون، إذ قد يشمل فقدان السوائل والكتلة العضلية، كما أن استعادة الوزن بعد العودة إلى تناول الطعام أمر وارد.

ولا تزال الأدلة العلمية المتاحة غير كافية لإثبات أن صيام الماء لمدة تصل إلى 72 ساعة يحقق فوائد صحية طويلة الأمد تفوق مخاطره، أو أنه يتفوق على الأنماط الغذائية الأخرى في تحسين الصحة.

لذلك، ينبغي عدم التعامل مع صيام الماء باعتباره وسيلة مضمونة لإنقاص الوزن أو تحسين المؤشرات الصحية، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل التفكير في ممارسته، خصوصا لمن يعانون أمراضا مزمنة أو يتناولون أدوية بانتظام.

وتظل التغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم والتغييرات المستدامة في نمط الحياة خيارات أكثر أمانا لدعم صحة القلب وتنظيم مستويات السكر والحفاظ على وزن صحي على المدى الطويل.