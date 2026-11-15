إسرائيل تعلن اغتيال قائد لواء رفح في حماس، والحركة تقول إنه أحد أبرز مخططي هجوم 7 أكتوبر

خبرني - قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه استهدف قائداً بارزاً في الجناح العسكري لحركة حماس.

واتهم الجيش في منشور عبر منصة إكس أبو يونس "بالإشراف على تنفيذ هجمات ضد مدنيين إسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي، والعمل على إعادة بناء القدرات العسكرية لحركة حماس."

وذكرت مصادر في حماس لرويترز، أن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد سمير أبو يونس، وهو قائد لواء رفح في كتائب القسام، وذلك في هجوم في خان يونس.

وأفاد مسعفون بأن أبو يونس استشهد وأصيب آخرون في غارة جوية استهدفته في أحد شوارع منطقة المواصي بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وصرح محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، لوكالة فرانس برس، أن الجهاز تسلم جثمان يونس البالغ 53 عاما، مشيراً إلى إصابة شخصين في الغارة التي وقعت جنوب قطاع غزة.

بدورها، نعت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، استشهاد القيادي سمير محمود أبو يونس، المعروف باسم "أبو محمود"، والذي قالت إنه عضو المجلس العسكري العام للكتائب وقائد لواء رفح.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أدى إلى توقف المعارك الكبرى، لكنه لم يضع حداً للهجمات الإسرائيلية، كما لم يؤدِ إلى نزع سلاح حركة حماس.

وتشير السلطات الصحية في غزة إلى استشهاد ما لا يقل عن 1600 فلسطيني منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

من هو سمير أبو يونس؟

التحق سمير أبو يونس (53 عاماً) بصفوف كتائب القسام عام 1991، وكان من أوائل المنضمين إليها، كما تعرض للاعتقال في السجون الإسرائيلية، وفق بيان لحركة حماس.

وأضافت الكتائب أنه شارك في عمليات عسكرية ومواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال الاجتياحات، وكان من القيادات الفاعلة خلال انتفاضة الأقصى.

وأشار البيان إلى أن أبو يونس تدرج في المناصب القيادية داخل لواء رفح، فتولى قيادة الكتيبة الغربية خلفاً لمحمود حمدان، قبل أن يتولى قيادة اللواء خلفاً لنائل أبو عبيد، المعروف باسم "أبو عطية".

كما وصفته الكتائب بأنه أحد أبرز القادة المشاركين في التخطيط والإشراف على هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مواجهة الفيضانات

حثّ الاتحاد الأوروبي، السبت، إسرائيل على أن تتيح للمنظمات الإغاثية إدخال المساعدات للمتضرّرين من الفيضانات المدمّرة في قطاع غزة "فوراً ومن دون عوائق".

وقال في بيان "نحث إسرائيل على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والدعم المخصص للتعافي المبكر فوراً ومن دون عوائق، وضمان استمرار توزيعهما على نطاق واسع، وإعادة فتح كل المعابر الحدودية لقطاع غزة".

منذ نهاية الأسبوع الماضي، تسبّبت الأمطار الغزيرة في القطاع بغرق عشرات الآلاف من خيام النازحين ومقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، بحسب الدفاع المدني الفلسطيني ومستشفيات.

وشدّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في البيان على أن "إسرائيل يجب أن تيسّر عمل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وأن تفي بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقال الاتحاد إن الفيضانات الشديدة التي تضرب غزة "تزيد من تدهور الظروف المعيشية لسكان بلغ بهم الإنهاك مداه"، ما يفاقم الأزمة إنسانية.

وأضافت كالاس أن "الغارة الجوية الأخيرة على مستشفى ناصر تثير قلقاً بالغاً".

وقُتل 11 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بضربات إسرائيلية في قطاع غزة الخميس، بحسب ما أفادت مصادر صحية فلسطينية، بينهم ستة في غارة على مستشفى ناصر في خان يونس، في أعلى حصيلة منذ الانتخابات الإسرائيلية أواخر الشهر الماضي.

وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع الهجوم، مشيرا إلى أنه استهدف "قائد لواء خان يونس في حركة حماس، محمد أبو إسماعيل، وعناصر إرهابيين آخرين كانوا يختبئون داخل مستشفى ناصر".

نتنياهو يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو السبت دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع رئيس الوزراء المكلّف غادي آيزنكوت "لضمان أمن إسرائيل" في مواجهة إيران، فردّ آيزنكوت باتهامه باللجوء إلى "خدعة" سياسية لعرقلة تشكيل حكومة جديدة.

وقال نتنياهو في بيان مصور إن لقاءه الخميس مع آيزنكوت "رسّخ قناعتي بأن من الضروري في الوقت الراهن تشكيل حكومة وحدة وطنية" تكون قادرة على "ضمان أمن إسرائيل لسنوات عديدة مقبلة".

وأضاف أن الحكومة ينبغي أن تضمّ "جميع الأحزاب" التي تعترف بـ"إسرائيل دولة للشعب اليهودي"، لمواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدّمها إيران التي "لن يتردّد نظامها في استخدام السلاح النووي ضدنا"، على حدّ قوله.

وحذّر نتنياهو من خطة آيزنكوت لتشكيل حكومة أقلية يسميها رئيس الأركان السابق، المنتمي إلى تيار الوسط، "حكومة طوارئ وطنية"، ويقول إنه يريد تشكيلها في أسرع وقت ممكن.

وقال نتنياهو "عوضاً عن السعي إلى تشكيل حكومة هشّة وخطيرة...لنجتمع في غرفة واحدة من دون شروط مسبقة، ولنضع جانبا كل خلافاتنا وكل أشكال المقاطعة، ولنتوصّل إلى اتفاقات بشأن أمن الدولة ومستقبلها".

وردّ آيزنكوت بعد دقائق واصفاً دعوة نتنياهو إلى التفاوض وتشكيل حكومة وحدة وطنية بأنها "خدعة"، عشية محادثات مقرّرة بين حزبيهما الأحد. واتّهمه بخوض "معركة هدفها عرقلة تشكيل حكومة جديدة".

وقال آيزنكوت "يدعو نتنياهو إلى مفاوضات مجدوَلة مسبقا، ويشدّد على أنه يريد الوحدة لكنه...يزرع الانقسام ويؤجج التوترات وكأن لا غد آت"، معتبراً أن منافسه "مدرك لخسارته في الانتخابات". وتوجّه إليه بالقول "محاولة جيدة، لكن هذه الخدع لا تنطلي عليّ. وهي لا تنطلي على مواطني إسرائيل أيضاً".

إدانة عربية وإسلامية لاستهداف مجمع ناصر الطبي

أدان وزراء خارجية 18دولة عربية وإسلامية، في بيان مشترك، السبت، بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وأسفرت عن "سقوط ضحايا من المرضى وأفراد الطواقم الطبية واستمرار الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين ومواقع إيواء النازحين"، مؤكدين أن ذلك "يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوّض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة".

وشدد البيان، على أن "هذه الانتهاكات تتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتنتهك الحماية الخاصة التي يكفلها القانون الدولي للمنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي".

وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، فضلاً عن الإمدادات الطبية، مؤكدين أن "هذه العوائق تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء".

وحذّر الوزراء، في البيان المشترك، من نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية اللذين يعرضان حياة المدنيين لخطر جسيم، لا سيما الأطفال والرضع الذين قد يواجهون مجدداً خطر الموت جرّاء التعرض لطقس شديد البرودة.